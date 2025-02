Stand: 06.02.2025 06:49 Uhr Rostock: Kauf von Südstadt-Center und Klenow-Tor gefordert

Die Stadt Rostock soll das Südstadt-Center und das Klenow -Tor kaufen - und damit dafür sorgen, dass Mieter und Nutzer dort geordnete Verhältnisse vorfinden. Über diese Idee wird in der Stadt schon länger debattiert - zuletzt am Mittwochabend im Ortsbeirat Südstadt. Denn Anwohner sind die Leidtragenden, wenn der aktuelle Besitzer, die Berliner Grundbesitz GmbH, die Immobilien nicht ordentlich bewirtschaftet, wie es Mieter und Nutzer behaupten. Immer wieder würde dort durch den Energieversorger der Strom abgestellt, weil Rechnungen nicht beglichen sind oder der Müll stapele sich aus dem gleichen Grund vor den Eingängen, so die Vorwürfe. In beiden Stadtteilzentren gehören unter anderem Arztpraxen und Einkaufsmärkte zu den Mietern. Zunächst wünschen die Initiatoren des Eigentümerwechsels eine rechtliche Prüfung durch die Stadt, ob die Stadt die Immobilien kaufen oder sogar enteignen darf. Nach dieser Prüfung sollen gegebenenfalls weitere Schritte folgen. Eingebracht hat den Antrag die Fraktion der Linken in der Rostocker Bürgerschaft.

