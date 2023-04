Stand: 10.04.2023 11:55 Uhr Ferdinandshof: Autounfall mit Todesfolge

Auf der B109 zwischen Ferdinandshof und Ducherow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein 37-Jähriger bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen. Der Polizei zufolge kam der Mann in der Nacht zum Montag mit seinem Auto aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Die Sichtweite an der Stelle habe zu diesem Zeitpunkt aufgrund von Nebel weniger als 50 Meter betragen. Der Fahrer sei in seinem Wagen eingeklemmt worden und noch am Unfallort gestorben. Die B109 musste nach dem Unfall für etwa dreieinhalb Stunden gesperrt werden.

