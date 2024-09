Fan-Ansturm erwartet: Roland Kaiser kostenlos in Schwerin Stand: 25.09.2024 10:27 Uhr Roland Kaiser gibt am 3. Oktober 2024 ein kostenloses Konzert in Schwerin. Es ist Teil des Festes zum Tag der Deutschen Einheit. Vor der Bühne gibt es Platz für 10.000 Fans. In Schwerin sind mehrere Public-Viewing-Plätze geplant.

Roland Kaiser tritt am Donnerstag, 3. Oktober, in Schwerin auf. Für das Konzert am Tag der Deutschen Einheit ist der Eintritt frei. Im Anschluss an das Konzert gibt es eine Lichtshow an der Fassade des Schweriner Schlosses. Auf dem Gelände des Alten Gartens vor dem Schweriner Schloss ist Platz für 10.000 Personen vor der Bühne. Die Organisatoren erwarten viel mehr Besucher, der Zugang zum Konzert könnte also begrenzt werden. Darum soll es an mehreren Orten in der Schweriner Innenstadt Leinwände geben, auf denen das Konzert ebenfalls zu erleben sein wird.

Der Auftritt von Roland Kaiser ist Teil des Bürgerfestes zum Tag der Deutschen Einheit. Das Einheitsfest findet vom 2. bis 4. Oktober in Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin statt.

"Der Tag der Deutschen Einheit ist für mich ein besonderes Datum", betont Roland Kaiser. "Wir sind vereint und haben viele gute Gründe, miteinander zu feiern." Er freue sich mit seiner Band am 3. Oktober auf dem Alten Garten beim Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit in Schwerin zu spielen und verspricht: "Wir bringen alle Hits mit!"

Wann beginnt das Konzert von Roland Kaiser in Schwerin? Am Abend des 3. Oktober 2024 gegen 20:30 Uhr

Am Abend des 3. Oktober 2024 gegen 20:30 Uhr Wo findet das Konzert von Roland Kaiser in Schwerin statt? Die Bühne steht auf dem Alten Garten in Schwerin, gegenüber vom Schloss.

Die Bühne steht auf dem Alten Garten in Schwerin, gegenüber vom Schloss. Wie kommt man zum Konzert von Roland Kaiser in Schwerin? Während des Einheitsfestes sollen Shuttlebusse fahren. Die Bühne liegt mitten im Fest-Areal in der Schweriner Innenstadt.

Während des Einheitsfestes sollen Shuttlebusse fahren. Die Bühne liegt mitten im Fest-Areal in der Schweriner Innenstadt. Wo gibt es Parkplätze beim Roland-Kaiser-Konzert in Schwerin? Parkplätze gibt es rund um die Innenstadt.

Parkplätze gibt es rund um die Innenstadt. Wo kann man das Konzert von Roland Kaiser in Schwerin außerdem erleben? Das Konzert soll auch auf Leinwänden gezeigt werden. Diese Leinwände stehen am Berta-Klingberg-Platz, am Marstall (Werderstraße), an der Industrie- und Handels-Kammer IHK (Graf-Schack-Allee) und am Pfaffenteich-Südufer.

Kostenloses Konzert mit allen Hits von Roland Kaiser

"Joana", "Extreme", "Warum hast du nicht nein gesagt", "Santa Maria", und "Dich zu lieben": Die Hits des Schlagerstars sind wohl jedem bekannt. Umso schöner dürfte es für Fans sein, dass der Eintritt für sein Konzert auf dem Alten Garten frei ist. Die Besucher dürfen sich zusätzlich auf eine Lichtshow am Schweriner Schloss freuen. Nach Angaben der Stadt umrahmt die Lichtshow das Livekonzert und erzählt von der friedlichen Revolution und der Einheit Deutschlands.

Schwesig: "Roland Kaiser vereint Generationen."

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die in diesem Jahr auch Bundesratspräsidentin ist, freut sich auf den hohen Besuch des Schlagersängers: "Ich freue mich sehr, dass einer der bekanntesten und beliebtesten deutschen Musiker nach Schwerin kommt, um gemeinsam mit uns die Einheit zu feiern. Seit 50 Jahren verbindet und vereint Roland Kaiser Generationen überall in Deutschland. Ich bin mir sicher, dass sein Konzert inmitten der Welterbe-Kulisse Schwerins unvergesslich wird."

Sicherheitskonzept und Shuttle-Busse

Roland Kaiser lockte bereits in der Vergangheit Tausende Fans zu seinen Konzerten. Die Stadt Schwerin rechnet deshalb mit bis zu 10.000 Besuchern. Damit alles reibungslos abläuft gibt es ein Sicherheitskonzept, das mit einer Veranstaltungsagentur erarbeitet wurde. Es sollen beispielsweise große Parkplätze rund um Schwerin geschaffen und die Gäste dann mit Shuttle-Bussen in die Innenstadt gebracht werden. Es soll aber auch möglich sein, mit dem Zug anzureisen.

Von Hamburg und Berlin mit dem Zug zum Konzert

Die Deutsche Bahn will die Bauarbeiten zwischen Hamburg und Berlin rund um das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit unterbrechen. Geplant sind zwischen dem 2. und 4. Oktober täglich mehrere Direktverbindungen mit dem ICE von Berlin nach Schwerin und zurück.

ab Berlin Hauptbahnhof nach Schwerin jeweils um 6.29 und 14.30 Uhr (Ankunft 9.24 Uhr beziehungsweise 17.37 Uhr)

ab Schwerin nach Berlin Hauptbahnhof jeweils um 10.20 Uhr und 18.26 Uhr (Ankunft 13.24 Uhr beziehungsweise 21.21 Uhr)

Zwischenhalte sind in Neustrelitz, Waren (Müritz), Güstrow und Bützow geplant

Auch zwischen Schwerin und Hamburg soll der Regionalverkehr dann wieder auf der gesamten Strecke rollen. Demnach gebe es auch im Fernverkehr Verbindungen auf der Strecke Hamburg-Schwerin-Rostock-Stralund-Binz/Greifswald. Die genauen Zeiten werden noch bekanntgegeben.

Auch Schwimmende Wiese für Konzertbesucher zugänglich

Silvio Horn, Dezernent für Ordnung, Finanzen und Kultur verspricht: "Es gibt genug Möglichkeiten das Konzert mitzuerleben." Denn falls doch mehr Menschen als erwartet zu dem kostenlosen Konzert kommen, soll es ergänzende Bereiche geben. Wer das Konzert nicht vom Alten Garten aus sehen kann, hat beispielsweise die Möglichkeit auf die Schwimmenden Wiesen auszuweichen. Vom Wasser aus rund um das Schloss geht es jedoch nicht. Nach Angaben der Stadt wird der Bereich auf dem Wasser aus Sicherheitsgründen gesperrt sein.

