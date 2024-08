Stand: 08.08.2024 17:22 Uhr Tag der Deutschen Einheit: Sicherheitskonzept für Kaiser-Besuch in Schwerin

Roland Kaiser kommt zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober nach Schwerin. Den erwarteten Ansturm von Besucherinnen und Besuchern will die Stadt mit einem Sicherheitskonzept auffangen. Das sei bereits mit einer Veranstaltungsagentur gemeinsam erarbeitet worden, sagte Ordnungsdezernent Silvio Horn auf NDR Anfrage. Der Alte Garten allein sei für 10.000 Besucher ausgelegt. Auch von anderen Bereichen, zum Beispiel der Schwimmenden Wiese könne man zum Konzert herüberschauen, so Horn. Rund um die Landeshauptstadt sollen große Parkplätze geschaffen und die Besucherinnen und Besucher mit Shuttlebussen weiter transportiert werden.

