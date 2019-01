Stand: 19.01.2019 11:18 Uhr

Fall Leonie: Bisher 30 Hinweise auf Verdächtigen

Die Fahndung nach dem unter Mordverdacht stehenden Stiefvater der sechsjährigen Leonie aus Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) läuft weiter. Nach der Veröffentlichung der Fahndungsfotos sind bei den Ermittlern bislang mehr als 30 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Noch gebe es aber keine heiße Spur zu dem Flüchtigen, hieß es. Die Suche nach dem 27-Jährigen läuft schon mehrere Tage, seit Donnerstag liegt auch ein Haftbefehl vor. Dem Mann wird Mord durch Unterlassen vorgeworfen.

Auffälliges Tattoo am Unterarm

Laut Polizei ist der gesuchte David Hedtke 1,85 Meter groß und sehr schlank. Auf seiner Oberlippe ist das Loch eines entfernten Piercings noch zu sehen. Ein weiteres markantes Merkmal ist eine Tätowierung am linken Unterarm. Auffällig sind zudem seine extrem großen Hände, so die Beschreibung der Polizei. Zuletzt hatte der Flüchtige eine dunkelblaue Strickwollmütze auf und trug eine graublaue Kapuzenjacke, eine blaue Sporthose mit weißen Streifen an den Seiten sowie weiße Turnschuhe.

Suche nach realen und elektronischen Spuren

Die Ermittler fahnden auf zwei Ebenen nach Hedtke, erläuterte eine Polizeisprecherin. Zum einen suchen Polizisten überall dort, wo sich der Verdächtige aufhalten könnte. So gab es am Freitagabend einen größeren Polizeieinsatz in Groß Luckow zwischen Pasewalk und Strasburg. Dort fahndeten die Ermittler mit Fährtenhunden und einem Hubschrauber nach dem Flüchtigen - ergebnislos. Auch in Wolgast wurden mehrere Wohnungen ins Visier genommen. Dort hatte der 27-Jährige früher einmal gewohnt. Zum anderen sucht die Polizei nach elektronischen Spuren des Flüchtigen im Internet und in Mobilfunknetzen. Momentan gehen die Behörden nicht davon aus, dass sich der Flüchtige ins Ausland abgesetzt haben könnte.

Vorwurf: Tod des Mädchens billigend in Kauf genommen

Hedtke wird vorgeworfen, am vergangenen Sonnabend in Torgelow die sechs Jahre alte Tochter seiner Lebensgefährtin derartig schwer verletzt zu haben, dass sie an den Folgen starb. Laut Staatsanwaltschaft hat der 27-Jährige keine Hilfe geholt und zudem vorgegeben, das Kind sei eine Treppe hinuntergestürzt. Inzwischen wurde bekannt, dass er auch den dreijährigen Bruder des getöteten Mädchens misshandelt haben soll. Gegen die Mutter der Kinder wird wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung ermittelt. Zum Gedenken an das getötete Kind veranstalten die Stadt und die evangelische Kirchengemeinde am kommenden Dienstag eine Trauerstunde.

Mann flüchtete aus Polizeidienststelle

Der Beschuldigte konnte am Montagabend entkommen, als ihn Kriminalbeamte in der Dienststelle festnehmen wollten. Den Beamten zufolge flüchtete er in Richtung des am Stadtrand gelegenen Bahnhofes. Ein Fährtenhund verlor die Spur des Flüchtigen letztlich in einem Zug. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hatte die Umstände der Flucht mit scharfen Worten kritisiert.

