Lok entgleist im Bahnhof Grimmen - Züge fahren wieder Stand: 16.05.2025 14:09 Uhr Nach der Entgleisung eines Güterzuges im Bahnhof Grimmen ist die Bahnstrecke zwischen Neubrandenburg beziehungsweise Demmin und Stralsund teilweise gesperrt. Züge können wohl erst morgen wieder planmäßig fahren.

Auf der Bahnstrecke zwischen Demmin und Stralsund kommt es derzeit zu Ausfällen. Grund ist die Entgleisung einer Lok am Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr im Bahnhof Grimmen. Laut Bahn handelte es sich um eine Rangierfahrt eines Güterzuges der Havelländischen Eisenbahn AG. Verletzt wurde niemand.

Bahnverkehr teilweise wieder aufgenommen

Nach der Prüfung eines Außengleises am Bahnhof, kann der Bahnverkehr des RE 5 in beide Richtungen umgeleitet werden. Laut Bahn soll der erste Zug um 15.29 Uhr den Bahnhof in Grimmen passieren. Ab 22 Uhr sei eine weiter Vollsperrung geplant: Dann soll ein Kran die 123 Tonnen schwere Lok wieder auf die Gleise heben. Eine Hilfslok mit Technik ist schon in Grimmen angekommen. Der RE 51 bleibt weiter von der Vollsperrung betroffen und kann derzeit nicht umgeleitet werden. Der Ersatzverkehr mit Bussen sei bereits wieder eingestellt worden, so ein Bahnsprecher.

