Stand: 16.05.2025 17:00 Uhr Stralsunder sammeln Spenden für das Hospiz "Gezeiten"

In Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind am Sonnabend wieder Sportbegeisterte zum Laufen für den guten Zweck aufgefordert. Die Hochschule Stralsund (HOST) organisiert den mittlerweile zweiten Spendenlauf für das Hospiz "Gezeiten". "Ein Mitglied unserer Läufergruppe arbeitet im Hospiz", erklärt Prof. Dr. Wolfgang Schikorr von der Hochschulsportgemeinschaft. Um 9 Uhr geh los auf der Festwiese vor dem Hansa-Gymnasium. Der erste Lauf beginnt um 10 Uhr an der Hansawiese, danach geht es über die Sundpromenade bis zum DLRG-Gebäude. Zur Auswahl stehen ein 1-km-Kinderlauf und zwei Strecken über vier und zehn Kilometer. Rund um die Läufe gibt es ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm mit Hüpfburg, Cheerleader-Show, Glücksrad und Biathlon. Kurzentschlossene können sich bis 15 Minuten vor Start noch anmelden. Die Startgebühren und alle Spenden und Einnahmen aus dem Verkauf von Essen und Trinken gehen an das Stralsunder Hospiz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 16.05.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen