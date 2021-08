Erstmals "Mein Schiff" mit Passagieren in Rostock zu Gast Stand: 03.08.2021 05:51 Uhr Während der Corona-Krise hat TUI Cruises ein "Mein Schiff"-Kreuzfahrer in Warnemünde "geparkt" - nun läuft erstmals ein Schiff der Reederei mit Passagieren an Bord den Hafen an.

Der Kreuzfahrthafen in Rostock-Warnemünde erlebt heute eine Premiere: Zum ersten Mal macht ein Schiff der Reederei TUI Cruises am Passagierkai fest. Zwar war schon mehrmals ein Schiff der Reederei in Rostock, allerdings ohne Passagiere und nur um die Corona-bedingte Ausfallzeit zu überbrücken. Heute liegt die "Mein Schiff 1" bis 18 Uhr am Liegeplatz acht - dieses Mal mit Fahrgästen.

Passagierkapazität nur knapp zur Hälfte ausgelastet

Nach Angaben der Reederei sind 1.250 Passagiere an Bord. Das ist etwas weniger als die Hälfte der Maximalauslastung. Die Gäste können in Warnemünde von Bord gehen und individuelle oder geführte Touren unternehmen. Dazu mussten sie gestern auf dem Schiff einen zusätzlichen Corona-Test durchführen lassen. Einen Passagierwechel wird es nicht geben.

Weiteres "Mein Schiff" folgt noch in dieser Woche

Die "Mein Schiff 1" ist gerade auf einer neuntägigen Ostseetour und kommt von der schwedischen Insel Gotland. Als nächstes geht es zurück zum Ausgangspunkt der Reise nach Kiel. Schon am Donnerstag ist die "Mein Schiff 3" in Warnemünde zu Gast.

