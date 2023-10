Erneut Autobrand in Rostock - 40.000 Euro Schaden Stand: 31.10.2023 09:16 Uhr Heute Morgen haben erneut Fahrzeuge in Rostock gebrannt. Der Schaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Zuletzt war es am 15. Oktober zu einem Fahrzeugbrand in der Hansestadt gekommen.

Am frühen Morgen haben in Rostock-Evershagen zwei Fahrzeuge gebrannt. Laut Polizei geriet in der Thomas Morus-Strasse zunächst ein Auto in Brand. In der Folge griffen die Flammen auf ein daneben stehendes Wohnmobil über. Der Sachschaden wird bislang auf 40.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen Brandstiftung.

Immer wieder angezündete Fahrzeuge

Im Rostocker Stadtgebiet werden immer wieder Autos absichtlich in Brand gesteckt. Zuletzt waren in der Nacht zu Sonntag, den 15. Oktober, Autos im Rostocker Stadtteil Lütten in Brand geraten, so die Polizei. Auch bei diesem Vorfall hatte zunächst ein Auto gebrannt, wenig später griff das Feuer auch auf ein daneben geparktes Auto über. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr zu retten und brannten vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wurde auf 15.000 Euro geschätzt. Ein technische Ursache sei auszuschließen. Die Kripo ermittelte auch dazu wegen Brandstiftung. Eine Serie in Dierkow und Toitenwinkel konnte die Polizei eigenen Angaben nach Ende September aufklären: Als mutmaßliche Täter ermittelten die Beamten fünf Jugendliche im Alter zwischen 13 und 15 Jahren. Schon wenige Tage später brannten aber erneut Autos in Toitenwinkel und Lütten Klein.

