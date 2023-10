Stand: 08.10.2023 07:21 Uhr Rostock: Unbekannte Täter zünden Auto an

Im Rostocker Stadtteil Lütten Klein ist am Sonntag kurz nach Mitternacht ein Auto in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Berufsfeuerwehr habe das Feuer löschen und ein Ausbrennen des Fahrzeugs verhindern können. Dennoch sei ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden, so die Polizei. Auch ein benachbartes Auto wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst hat Spuren gesichert und ermittelt.

