Rostock: Zwei Autos in Flammen - Ermittlungen wegen Brandstiftung Stand: 15.10.2023 09:49 Uhr In Rostock sind zum wiederholten Mal Autos in Flammen aufgegangen. Außerdem fahndet die Polizei nach einem Fahrer, der nach einem Unfall im Rostocker Nordosten verschwunden ist.

Es war gegen 2.30 Uhr in der Nacht zu Sonntag als im Stadtteil Lütten Klein ein Auto in Brand geriet, so die Polizei. Wenig später griff das Feuer auch auf ein daneben geparktes Auto über. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr zu retten und brannten vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Ein technische Ursache sei auszuschließen. Die Kripo ermittele wegen Brandstiftung, hieß es am Sonntagmorgen.

Immer wieder angezündete Fahrzeuge

Im Rostocker Stadtgebiet werden immer wieder Autos absichtlich in Brand gesteckt. Eine Serie in Dierkow und Toitenwinkel konnte die Polizei Ende September aufklären: Als mutmaßliche Täter ermittelten die Beamten fünf Jugendliche im Alter zwischen 13 und 15 Jahren. Schon wenige Tage später brannten aber erneut Autos in Toitenwinkel und Lütten Klein.

Überschlagenes Auto: Fahrer verschwunden

In einem anderen Fall sucht die Polizei einen Unfallfahrer. Kurz nach Mitternacht hatten Zeugen von einem Auto berichtet, das sich im Stadtteilteil Gehlsdorf überschlagen habe. Als die Polizei am Unfallort ankam, fehlte jedoch von dem Fahrer oder der Fahrerin jede Spur. Auch die Suche mit einem Fährtenhund und per Drohne blieb ohne Ergebnis. Die Ermittlungen sollen fortgesetzt werden.

