Stand: 01.10.2023 11:19 Uhr Rostock: Mehrere Autos in Flammen

In Rostock Toitenwinkel sind am frühen Sonntagmorgen vier Autos durch ein Feuer beschädigt worden. Nach Polizei-Angaben wurden drei Wagen komplett zerstört, ein weiterer wurde durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Die Ursache ist noch unklar und auch die Suche nach möglichen Brandstiftern blieb bislang erfolglos. Erst am Freitag meldete die Polizei die Festnahme von fünf Brandstiftern und damit die Aufklärung einer mehrmonatigen Feuerserie.