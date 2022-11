Energie sparen: Viele Ämter bleiben zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen Stand: 14.11.2022 15:10 Uhr Viele Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern wollen zwischen Weihnachten und Neujahr Behördengebäude schließen. Sie wollen damit einen Beitrag zum Energiesparen leisten.

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim beispielsweise will seine Hauptstandorte in Parchim und Ludwigslust schließen. Die etwa 1.000 Beschäftigten seien gehalten, in der Woche Urlaub oder freie Tage zu nehmen, sagte ein Kreissprecher. Wer arbeiten muss, solle dies von zu Hause aus tun. Damit Bürger dennoch Ansprechpartner haben, werde derzeit ein Plan erarbeitet. Die Stadt Parchim will vom 27. bis 30. Dezember neben der Stadtverwaltung mit Rathaus und Stadthaus auch die Stadtinformation, Museum, Bibliothek, Stadtarchiv und das Haus der Jugend schließen.

Schließung auch in Schwerin, Überlegungen in Rostock

Das Haus der kommunalen Selbstverwaltung in Schwerin mit knapp 120 Mitarbeitern wird ebenfalls zwischen den Feiertagen komplett geschlossen. Den Beschäftigten werde freigestellt, ob sie in der Woche Urlaub nehmen oder im Homeoffice arbeiten. Auch Rostock prüft, welche Verwaltungsgebäude geschlossen werden können. Eine Großstadt wie Rostock könne nicht alles zumachen und ins Homeoffice verlagern, zum Beispiel das Sozialamt, schränkte ein Sprecher ein.

Städtetag: Schließung ganzer Gebäude sinnvoller als Temperaturabsenkung

Arp Fittschen vom Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern sagte, dass es mehr Sinn ergebe, ganze Gebäude zu schließen und die Temperatur herunterzuregeln, als dies nur in einzelnen Räumen zu tun. Eine Empfehlung des Kommunalverbandes, ob Gebäude geschlossen werden sollten, gebe es aber nicht.

