Ein Jahr Ehrenamtsstiftung in Neustrelitz Stand: 01.04.2021 18:00 Uhr Die Stiftung für Engagement und Ehrenamt hat ihr erstes Förderprogramm abgeschlossen. 20 Millionen Euro standen dafür zur Verfügung. Stimmen wurden laut, die das Vergabeverfahren der Stiftung kritisieren.

Bundesstiftung stärkt Mecklenburg-Vorpommern

Vor einem Jahr wurde das Gesetz verabschiedet zur Gründung der Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) mit Sitz in der Mecklenburgischen Seenplatte in Neustrelitz. Das erste Förderprogramm ist abgeschlossen. Jetzt warten neue Aufgaben. Es ist zwar eine Bundesstiftung, aber auch die Region soll nach vorne gebracht werden. Angefangen hat alles in leeren Räumen. Seitdem ist viel passiert. Vor allem hat die Stiftung viel gefördert. Mit dem Programm „Gemeinsam wirken in Zeiten von Corona“ konnten alle, die sich ehrenamtlich engagieren, Gelder beantragen. Etwa 20 Millionen Euro standen der Stiftung dafür zur Verfügung.

Kritik an Vergabeverfahren

Im Nachhinein wurde Kritik am Vergabe-Verfahren der Stiftung laut. Sie hatte bekanntgegeben, Anträge, die in der letzten Woche vor Abgabefrist eingegangen sind, nicht mehr berücksichtigen zu können. Die DSEE hatte sie nach Eingang bearbeitet, denn es musste schnell gehen. Der Grund: Die Gelder mussten noch bis Ende des Jahres verwendet werden, sonst wären sie verfallen. Bei einem ausgeklügelten Verfahren hätte es zu lange gedauert. „Gegebenenfalls hätten wir viele Mittel zurückgeben müssen. Das war ganz klar nicht mein Ziel,“ sagt Jan Holze, einer von zwei Vorständen. Es sollte Unterstützung geleistet werden und dafür sei das das richtige Verfahren gewesen.

Nicht mit solcher Menge gerechnet

Zwar hatte die DSEE schon im Vorfeld durch Befragungen versucht, den Bedarf zu ermitteln, mit einer solchen Menge an Anträgen hatten die Mitarbeiter aber nicht gerechnet. Über 12.500 Formulare bekamen sie. „Das hat mich einerseits gefreut, andererseits betrübt gemacht, weil wir aufgrund der begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel nicht alle unterstützen konnten,“ so Jan Holze. In 1.800 Fällen hat die DSEE Förderungen zugesprochen, davon 111 Vereine aus Mecklenburg-Vorpommern. Der ASB Boizenburg/Grabow zum Beispiel bekam Geld für iPads, damit die Sanitäter per Videokonferenz ausgebildet werden können.

Region stärken

Nicht nur mit der Förderung der Vereine möchte die DSEE ländliche Regionen stärken. Allein der Standort hat Signalwirkung. Erklärtes Ziel der Stiftung ist den strukturschwachen Raum zu stärken. Deswegen ist sie auch in ein ostdeutsches Flächenland gezogen. Die Ansiedlung der Stiftung lockt neue Arbeitskräfte aus ganz Deutschland an. 20 Mitarbeiter sind es schon. Insgesamt sollen es 75 werden.

