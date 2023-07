Die Sommerferien beginnen: Bildungsministerium zieht Bilanz Stand: 14.07.2023 05:18 Uhr An den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern gibt es heute Zeugnisse. Danach starten mehr als 195.000 Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden und Berufsschulen in die Sommerferien.

Zum Ende des Schuljahres bilanziert Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke) ein "ereignisreiches Schuljahr". Für die Abschlussklassen ende es trotz schwieriger Jahre durch die Corona-Pandemie mit ähnlichen Ergebnissen wie in den Vorjahren.

Knapp 10.000 Abschlüsse

Noch haben laut Bildungsministerium nicht alle Schulen die Ergebnisse gemeldet. Der vorläufige Durchschnitt im Abitur liegt demnach bei 2,3 - und für die Abschlüsse der Mittleren Reife bei 2,5. Dabei wurden die Ergebnisse des Mathematik-Abiturs um einen Notenpunkt aufgewertet, weil sie zu schlecht ausgefallen waren. Rund 4.700 Schüler haben den Angaben zufolge in den vergangenen Wochen das Abitur bestanden, knapp 5.000 Jugendliche hätten die Mittlere Reife abgelegt.

Zeugnissorgentelefon eingerichtet

Für Kinder und Jugendliche, deren Noten nicht so ausfallen, wie erhofft, bietet das Ministerium seit Wochenbeginn ein Zeugnissorgentelefon an. Es bleibt auch in der ersten Ferienwoche geschaltet. An den allgemeinbildenden Schulen beginnt das neue Schuljahr nach den Ferien am 28. August - an den Berufsschulen am 4. September wieder.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 14.07.2023 | 07:30 Uhr