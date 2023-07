Mathe-Abiturnoten in MV werden um einen Punkt verbessert Stand: 03.07.2023 11:48 Uhr Die Benotungen der Mathe-Abiturprüfung in Mecklenburg-Vorpommern sind um einen Punkt verbessert worden. Die Ergebnisse seien nicht zufriedenstellend und die Corona-Einschränkungen nicht zur Genüge beachtet worden.

Die Ergebnisse der Abiturprüfungen in Mathematik werden landesweit um einen Notenpunkt nach oben korrigiert. Das hat die Bildungsministerin des Landes, Simone Oldenburg (Die Linke), am Montag in Schwerin mitgeteilt. "Nach intensiven Beratungen mit der Vereinigung der Schulleiter an Gymnasien, dem Philologenverband, dem Landesschülerrat und dem Landeselternrat haben wir uns dazu entschlossen", so Oldenburg.

Experten: Corona hatte negative Auswirkungen

Die Bearbeitungszeit der Aufgaben ist Oldenburg zufolge von Experten im Nachhinein als zu kurz eingeschätzt worden. Außerdem sei dieser Abiturjahrgang in der 10. Klasse wegen der Corona-Einschränkungen in Mecklenburg-Vorpommern von Dezember bis Mai im Distanzunterricht gewesen. "Der diesjährige Abiturjahrgang ist damit die im Vergleich am wenigsten privilegierte Gruppe", erklärte Oldenburg. Das wirke sich nach Aussage der Experten gerade in Mathematik negativ aus. Im Mathe-Grundkurs lag der Notendurchschnitt des schriftlichen Abiturs je nach Hilfsmittel bei 4,0, beziehungsweise 4,2 und damit deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Um die Prüfung zu bestehen, sind fünf Punkte nötig.

Petition mit tausenden Unterschriften

In einer Petition hatte eine Schülerin aus Wismar eine Mathe-Prüfungsaufgabe kritisiert, die deutlich schwerer gewesen sei als in früheren Klausuren. Die 19-Jährige hatte die Bildungsministerin aufgefordert, die Ergebnisse der Mathe-Prüfungen bis Anfang dieser Woche zu veröffentlichen. Sollte der Durchschnitt in der Prüfung deutlich schlechter ausfallen als in Vorjahren, müsse die umstrittene Aufgabe aus der Wertung genommen werden oder den Abiturienten ein Punktezuschlag gewährt werden. Die Petition verzeichnete tausende Unterschriften von Schülern, Lehrern und Eltern.

Erhöhung der Mathematikstunden

Dem Ministerium zufolge gilt Mathematik nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern seit vielen Jahren als Problemfach, zu dem eine beträchtliche Zahl an Schülern nur schwer Zugang findet. Ab dem Schuljahr 2024/2025 will das Land deswegen die Mathe-Wochenstunden in der Grundschule erhöhen. Einer Empfehlung der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz folgend soll dies auch im Deutschunterricht realisiert werden. Auch in der gymnasialen Oberstufe soll laut Oldenburg der Grundkurs Mathematik um eine Wochenstunde erweitert werden.

