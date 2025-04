Ja, ist vergleichsweise spät im Jahr, denn: Ostern ist einer der Feiertage, die kein festes Datum haben. Klar ist aber: Ostersonntag ist immer am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Ist der spät, rutscht Ostern in den April. Weitere Informationen Ostern: Die Bedeutung der Feiertage Was bedeutet Gründonnerstag? Was geschah an Karfreitag? Erklärungen zu den Oster-Feiertagen und ihre religiösen Hintergründe. mehr

Weltweit gibt es viele Osterbräuche: Die Finnen tätscheln sich leicht mit Weidenruten zur Begrüßung. In Argentinien laufen Kinder durch die Nachbarschaft und sammeln Süßigkeiten. Und in Australien bringt die Eier nicht der Hase, sondern: ein Bilby, das ist ein Kaninchen-Nasen-Beuteltier.

Was hat Ostern mit Eiern zu tun? Früher durften während der Fastenzeit weder Fleisch noch Eier gegessen werden. Aber die Hühner haben ja trotzdem welche gelegt. Die Eier wurden gesammelt, gekocht und konserviert. An Ostern endete das Fasten. Dann durfte das Ei wieder auf den Teller.

Klingt komisch, ist aber so, denn der Donnerstag vor Ostern heißt Gründonnerstag. Für den Ursprung dieser Bezeichnung gibt es mehrere Ansätze. Wahrscheinlich, leitet sich das vom mittelhochdeutschen Wort „grînen" ab. Was Weinen bedeutet. Am Tag vor Karfreitag feierte Jesus das letzte Abendmahl. Abends wurde er dann verraten. Es gibt aber auch die Theorie dass schon früher am Tag vor Karfreitag viel Gemüse gegessen wurde. Es ist also nicht ganz klar.

Früher gab es gar keinen Osterhasen. Sondern der Storch, der Hahn, der Fuchs oder auch der Kuckuck haben die Eier gebracht. Ende des 17. Jahrhunderts setzte sich dann der Hase als Eierlieferant durch. Auch, weil man angeblich den Kindern erzählen konnte, dass ihn nie jemand beim Eierverstecken erwischt hat, weil er so schnell ist.

Und kein Witz: laut einer Umfrage glauben 3 Prozent der Deutschen: Jesus hätte zu Ostern geheiratet. Fast jeder fünfte glaubt: wir feiern doch an Ostern seine Geburt.

Warum heißen die Osterinseln, die ja im Pazifik liegen und zu Chile gehören, eigentlich Osterinseln? Ein niederländischer Seefahrer hat 1722 die Inseln entdeckt. Und zwar an einem Ostersonntag.

Osterfeuer gibt es seit dem Jahr 751. Wenigstens stammt die älteste schriftliche Erwähnung aus einem Briefwechsel in jenem Jahr. Ein Missionar fragt den Papst, wie dieser Brauch zur christlichen Liturgie passen könnte. Die Tradidtion der großen und kleinen Feuer ist allem Anschein nach heidnischen Ursprungs und wohl als Frühlings- oder Freudenfeuer gedacht gewesen. Osterfeuer sollten außerdem Wintergeister vertreiben - und die Wiederkehr der Natur begrüßen.

Geht tatsächlich: So wie der Weihnachtsmann hat auch der Osterhase eine Postadresse. Nämlich: Hanni Hase, Am Waldrand 12, in 27404 Ostereistedt. Kein Witz! Im vergangenen Jahr hat er 70.000 Briefe bekommen und alle beantwortet – zur Wahrheit gehört auch, dass das Osterhasenpostamt eine Marketingaktion der Deutschen Post ist.

Die Nachfrage nach Schokoosterhasen ist riesig. Sogar größer als die Nachfrage am Ende des Jahres nach Schoko-Weihnachtsmännern. In diesem Jahr haben Hersteller in Deutschland rund 240 Millionen Hasen produziert, sitzende und stehende, alles Osterhasen. Gut die Hälfte geht in den Export, meldet der Budnesverband der Deutschen Süßwarenindustrie. Demnach wurden im Advent 2024 nur 167 Millionen Schoko-Nikoläuse produziert. Hasen aus Schoki sind im Schnitt etwa doppelt so teuer wie eine normale Tafel Schokolode.

Eier bunt anmalen – diese Tradition zum Beispiel entstand vor etwa 200 Jahren. Der Ursprung ist ein anderer und hängt mit der Fastenzeit zusammen. In den Wochen vor Ostern wurden die Eier nicht gegessen, sondern gekocht und aufbewahrt. Um diese Eier von den frischeren zu unterscheiden, habe man sie oft rot eingefärbt.

Rund um Ostern gibts auch eine Menge Mythen. Zum Beispiel, dass der Weihnachtspopsong „Last Christmas“ von Wham! ursprünglich als Oster-Lied gedacht war und „Last Easter!“ hieß. Aber: es gibt kein einziges Interview, in dem Sänger George Michael diese Story je erzählt hat. Noch ein Mythos: Schokoosterhasen sind angeblich unverkaufte Weihnachtsmänner in neuer Glitzerfolie. Das verbietet schon allein das deutsche Lebensmittelrecht.