Die Stefan Kuna Show bei NDR 1 Radio MV

Er hat ein Klettergerüst in einer Kita gebaut, einem Bären beim Zahnarzt Pfötchen gehalten, im Gottesdienst musiziert und einen Schutzzaun für Schafe gebaut - Stefan Kuna! Jetzt packt er seine neue Aufgabe an und bringt Sie ab morgen zusammen mit Theresa Hebert und Marilyn Pagel gut gelaunt und aktuell informiert in den Tag. Die Stefan Kuna Show – der beste Morgen für uns in Mecklenburg-Vorpommern, montags bis freitags von 5 bis 10 Uhr.

Stefan Kuna - einer von hier

Schiebermütze, Bart und Weste. Das sind die Markenzeichen von Stefan Kuna. Stefan ist ein Familienmensch, lebt auf einem kleinen Bauernhof im Land, ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und passionierter Handwerker. In der Show werden Sie hören, was Mecklenburg-Vorpommern bewegt. Unsere Reporter in den vier Regionalstudios sind jeden Tag im Land unterwegs und wissen, was die Menschen freut, ärgert und beschäftigt. Theresa Hebert ist ein Stadtmensch. Sie liebt Mode, Klatsch und Tratsch und geht gerne ins Kino. Ihr Markenzeichen sind ihre hochgesteckten Haare. Beim schnellsten und beliebtesten Quiz in Mecklenburg-Vorpommern, 6 in 49 um 7.40 Uhr, fiebert sie mit und drückt den Mitspielern die Daumen. Marilyn Pagel hat für Sie am Morgen wie gewohnt nicht nur die Lage in Mecklenburg-Vorpommern, sondern in der ganzen Welt im Blick. Mit ihr starten sie zuverlässig informiert in den Tag.

Der Lieblingsmix für uns in Mecklenburg-Vorpommern

Dazu hören Sie den Lieblingsmix für uns in Mecklenburg-Vorpommern mit Kulthits, deutschen Hits und aktuellen Hits. Mehrmals morgens hören Sie in der Stefan Kuna Show von unseren Meteorologen im Wetterstudio auf Hiddensee, wie das Wetter wird. Natürlich ist auch unser Telefonspaßvogel Leif Tennemann dabei, der mit seinen Anrufen für gute Laune sorgt.

Ihr direkter Draht ins Studio

Melden Sie uns Blitzer und Staus per Sprachnachricht über die NDR MV App oder über unser kostenloses Servicetelefon 0800 59 59 100. Stefan Kuna und sein Team freuen sich auch über Ihre Geschichten! Was beschäftigt Sie? Was haben Sie Außergewöhnliches erlebt? Wobei wünschen Sie sich Hilfe? Rufen Sie an oder schreiben Sie – direkt an kuna@ndr.de.

Die Stefan Kuna Show im Video-Livestream

Sie können die Stefan Kuna Show nicht nur hören, sondern auch sehen. Über unseren Video-Livestream blicken Sie direkt ins Studio des Landesfunkhauses in Schwerin. Sie sehen wie die Stefan Kuna Show entsteht und erhalten über den Video-Livestream auch aktuelle Informationen zum Wetter und Ihren Interpreten im Lieblingsmix.



Weitere Informationen NDR 1 Radio MV - Kuna packt an! Kassieren, Kisten schleppen, Ware einräumen: Unser Reporter Stefan Kuna hat am Freitag im Konsum von Familie Küttel aus Altwarp angepackt. Brauchen auch Sie Hilfe? Schreiben Sie uns! mehr