Stand: 22.08.2020 08:30 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Wie weiter mit Pilotenausbildung in Laage?

Wie geht es auf dem Flughafen Rostock-Laage mit der Pilotenausbildung bei der European Flight Academy weiter? Wegen Corona ruht der Betrieb der Lufthansa-Ausbildungsgesellschaft dort seit Monaten und das auch noch bis mindestens Ende dieses Jahres. Ein Grund ist der wegen Corona eingebrochene internationale Flugverkehr. Damit besteht weltweit auch kein Bedarf mehr an Pilotinnen und Piloten.

Videos 28:33 Wie geht das? Wie geht das? - Berufspilot Wie geht das? Die Ausbildung zum Piloten kostet viel Geld, dennoch ist sie sehr begehrt. Flugschüler berichten vom ersten aufregenden Soloflug bis hin zur finalen Flugphase in Rostock-Laage. Video (28:33 min)

Flight Academy-Mitarbeiter in Kurzarbeit

Ein anderes großes Problem ist laut Geschäftsführer der European Flight Academy am Standort Laage, Matthias Lehmann, dass die Flugschüler die nötige Vorausbildung in Arizona zur Zeit nicht absolvieren könnten. Schuld seien unter anderem die Corona-Einreiseregeln in die USA. Die rund 50 Flight Academy-Mitarbeiter in Laage seien momentan in Kurzarbeit - zu 100 Prozent. Im Herbst entscheide sich, wie es mit dem Schulbetrieb für zivile Piloten weitergehe.

Grundausbildung der Luftwaffen-Flugschüler in Laage?

Möglicherweise lernen ab 2021 auch Flugschüler der Luftwaffe in Laage. Deren Grundausbildung findet zur Zeit bei der European Flight Academy am Standort Bremen statt. Dafür ist jetzt offenbar Laage im Gespräch, heißt es von der Gewerkschaft Verdi aus Bremen. Weil es in Laage womöglich billiger sei.

Lufthansa soll Angebot abgeben

Die Gewerkschaft sieht Arbeitsplätze in Bremen gefährdet. Ja, es gäbe mit der Bundeswehr Verhandlungen auch zum Standort Laage, sagte ein Unternehmenssprecher der Flight Academy. Ein Sprecher der Luftwaffe bestätigte bisher nur, dass die Ausbildung ab 2021 neu ausgeschrieben sei. Die Lufthansa sei aufgefordert, ein Angebot abzugeben.

Weitere Informationen NDR Info Corona-Blog: Verschärfte Regeln für Feiern gefordert NDR Info Niedersachsen und SH fordern laut einem Bericht verschärfte und einheitliche Corona-Maßnahmen für Feiern. Außerdem: Im Norden wurden 205 Neuinfektionen registriert. Die News von Freitag im Blog. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 22.08.2020 | 10:00 Uhr