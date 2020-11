Corona: Kindersport in Vorpommern-Greifswald untersagt Stand: 05.11.2020 08:15 Uhr Die Corona-Landesverordnung überlässt die Regelungen zu Kinder- und Jugendsport den Kommunen. Nach dem Kreis Ludwigslust-Parchim beschränkt nun auch Landkreis Vorpommern-Greifswald diesen Bereich.

Wegen der weiter stark ansteigenden Infektionszahlen untersagt der Landkreis Vorpommern-Greifswald ab sofort nun doch den Kinder- und Jugendsport in Hallen und anderen Räumen. Das Verbot gilt vorerst bis Ende November. Damit hat der Landkreis eine der schärfsten Regelungen für Kinder und Jugendliche getroffen.

Landkreis reagiert auf zweithöchsten Inzidenzwert

Laut der Corona-Landesverordnung ist der Kinder- und Jugendsport bis 18 Jahre erlaubt, sofern es das Infektionsgeschehen vor Ort zulässt. Im Kreis Vorpommern-Greifswald lag der Inzidenzwert am Mittwoch mit 73,8 pro 100.000 Einwohner am zweithöchsten im Land. Die oberste Priorität liege in der Aufrechterhaltung des Schul- und Kitabetriebs, so eine Sprecherin.

Rekordwert bei Neuinfektionen

Auch der Landkreis Ludwigslust-Parchim hatte Anfang der Woche den Kinder- und Jugendsport bis auf Weiteres untersagt. Ausgenommen sind sportliche Aktivitäten im Freien. Am Mittwoch wurden in Mecklenburg-Vorpommern so viele Corona-Neuinfektionen gemeldet wie nie zuvor: Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales waren es insgesamt 181.

