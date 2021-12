Corona-Experte Kaderali fordert Erklärung der epidemischen Notlage Stand: 21.12.2021 17:00 Uhr Der Greifswalder Bioinformatiker Lars Kaderali plädiert bei NDR MV Live für schnelle Maßnahmen, um der drohenden Omikron-Welle zu begegnen. Außerdem bräuchten die Länder mehr Handlungsspielraum.

Zur Stunde berät die Bund-Länder-Konferenz über weitere Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-Variante Omikron. Voraussichtlich wird die Runde für die Zeit nach Weihnachten weitere Kontaktbeschränkungen beschließen - auch für Geimpfte und Genesene. Sie sollen sich dann nur noch zu zehn Personen gleichzeitig in Innenräumen treffen dürfen. Dem Greifswalder Bioinformatiker Lars Kaderali, Mitglied im Expertengremium der Bundesregierung, reicht das nicht aus. Bei NDR MV Live forderte er die epidemische Notlage wieder zu beschließen, um den Länder die Möglichkeit zu geben, handeln zu können. Zum jetzigen Zeitpunkt hätten die Länder nur wenig Spielräume.

Infrastruktur bedroht

Laut Kaderali kündigt sich eine dramatische Lage durch die neue Virusvariante an, auch wenn die Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern derzeit rückläufig sind. "Die Omikron-Welle wird kommen", so Kaderali. Ab Januar rechnet er damit, dass sich die Omikron-Infektionen aufgrund der schnellen Verdopplungszeit des Virus deutlich erhöhen werden. Wenn fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung erkranken, sei die Infrastruktur gefährdet. Bei den Infizierten werde es sich nicht immer um schwere Verläufe handeln, aber personelle Ausfälle durch Quarantäne würden die Versorgung in Krankenhäusern, bei der Polizei und Feuerwehr und im Einzelhandel erschweren.

Impfen und boostern

Die Maßnahmen, die heute von Bund und Ländern beschlossen werden sollen, reichen für Kaderali nicht aus. Das Virus feiere Weihnachten nicht. Die Feiertage sollten seiner Ansicht nach nicht abgewartet werden. Um die kommende Welle positiv zu beeinflussen, seinen außderdem Impfungen und Boosterungen sinnvoll. Davon, auf einen Impfstoff zu warten, der auf die neue Variante angepasst ist, rät der Experte ab. Den Impfstoff wird es erst im April oder Mai geben.

Mitglied im Gremium

Kaderali ist Mitglied des Corona-Expertengremiums im Kanzleramt, das Empfehlungen für die Pandemiebekämpfung erarbeitet. Neben medizinischen und ethischen Fragestellungen soll es auch die Auswirkungen von Corona-Maßnahmen im Blick behalten.

