Christi Himmelfahrt: Krawall und Messerangriffe Stand: 10.05.2024 05:35 Uhr An Christi Himmelfahrt, auch Herrentag genannt, ist es zu einigen Auseinandersetzungen zwischen Personengruppen gekommen. Am Strandbad in Broda wurden bei einer Schlägerei mehrere Personen verletzt. In Rostock endeten Streitigkeiten in Messerangriffen.

Im Strandbad in Broda in Neubrandenburg ist es am Donnerstagabend zu einer Schlägerei gekommen. Während einer Veranstaltung zur Eröffnung einer Strandbar, an der rund 2.000 Menschen teilnahmen, sind laut Polizei zwei Personengruppen in einen Streit geraten. Es waren mehrere Deutsche und Migranten beteiligt. Einsatzkräfte der Polizei aus Neubrandenburg und Umgebung sowie Kräfte der Landesbereitschaftspolizei Mecklenburg-Vorpommern waren vor Ort. Trotz der Präsenz der Beamten kam es zu weiteren Auseinandersetzungen. Es wurden mehrere Personen verletzt, darunter einige schwer. Die Veranstaltung musste vorzeitig beendet werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rostock: Messerattacke in Lütten Klein

In Rostock ist es am Himmelfahrtstag gleich zweimal zu gefährlichen Körperverletzungen bei Messerangriffen gekommen. Am frühen Morgen hat laut Polizei ein 19-Jähriger im Stadtteil Groß-Klein im Streit unvermittelt auf einen 17-Jährigen eingestochen. Dieser musste ambulant behandelt werden. Die Polizei konnte den Angreifer stellen. Am späten Abend sind außerdem zwei offenbar betrunkene Männergruppen am S-Bahnhof Lütten Klein aneinandergeraten. Nach gegenseitigen Beschimpfungen zog einer der Beteiligten ein Messer und stach einem 33-Jährigen in die Schulter. Das Opfer musste notärztlich behandelt werden. Der Angreifer konnte vor der Polizei fliehen. Die Ermittlung nach dem Tatverdächtigen laufen noch.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 10.05.2024 | 07:30 Uhr