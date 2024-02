Stand: 25.02.2024 07:22 Uhr Neubrandenburg: Schlägerei mit rund 20 Beteiligten

Am Sonnabend kam es im Zentrum von Neubrandenburg gegen 21 Uhr zu einer Schlägerei mit etwa 20 Beteiligten. Laut Polizei trafen sechs Deutsche im Alter von 17 und 18 Jahren auf eine größere Gruppe Jugendlicher mit Migrationshintergrund. Die Deutschen gaben an in ein Wortgefecht verwickelt und angegriffen worden zu sein. Drei von ihnen wurden leicht verletzt. Im Zuge einer Nahbereichsfahndung gelang es der Polizei 14 Tatverdächtige aufzugreifen. Gegen die jungen Männer syrischer, tunesischer und aserbeidschanischer Herkunft wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

