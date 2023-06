Bundes-FDP distanziert sich vom eigenen Kreisverband in Schwerin Stand: 08.06.2023 06:30 Uhr Der FDP-Kreisverband Schwerin wird vor der anstehenden Stichwahl zum Amt des Oberbürgermeisters am 18. Juni keine Wahlempfehlung aussprechen. Das wird auch auf Bundesebene der FDP kritisiert.

Die Bundes-FDP geht auf Distanz zum eigenen Kreisverband in Schwerin. Anlass ist der Kurs der Liberalen in der Landeshauptstadt vor der anstehenden Oberbürgermeister-Stichwahl. Als einzige Partei lehnt es die FDP ab, sich gegen den AfD-Bewerber Leif-Erik Holm auszusprechen. CDU, Linken und Grüne sind sich einig: Einen AfD-Bürgermeister in Schwerin dürfe es nicht geben. Sie sprechen eine Wahlempfehlung für den amtierenden Oberbürgermeister Rico Badenschier von der SPD aus. Der liegt nach dem ersten Wahlgang deutlich vor seinem AfD-Herausforderer.

Bundes-FDP für Badenschier-Aufruf

Die Schweriner FDP vermeidet die Unterstützung und - anders als die anderen - distanziert sie sich nicht offen vom AfD-Kandidat. Dazu sieht sich aber FDP-Parteizentrale in Berlin genötigt. Die AfD stehe für Rassismus, Antisemitismus und autoritäre Politik. Mit dem Gesellschafts- und Politikverständnis der FDP habe sie nichts zu tun. Ein Sprecher der Bundespartei erinnerte daran, dass der von der FDP in Schwerin unterstützte Oberbürgermeister-Kandidat Thomas Tweer nach seiner Niederlage zur Unterstützung des SPD-Kandidaten Rico Badenschier aufgerufen habe. Der Sprecher wörtlich: Wir halten das für richtig.

