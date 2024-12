Boxturnier in Schwerin: Auch außerhalb des Rings fliegen die Fäuste Stand: 02.12.2024 05:58 Uhr Bei einem internationalen Boxturnier in Schwerin sind am Wochenende mehrere Teilnehmer von Boxclubs aus Kiel, Hamburg und Schwerin aufeinander losgegangen. Die Polizei musste die Prügelei mit vielen Einsatzkräften auflösen.

Am Rande eines Boxkampfes gerieten am Sonntagnachmittag mehrere Teilnehmer außerhalb des Rings aneinander. Nach verbalen Attacken kam es laut Polizei zu einer größeren Prügelei, die die Polizisten nur unter hohem Kräfteeinsatz auflösen konnten. Zwei Beteiligte mussten nach der Auseinandersetzung ins Klinikum Schwerin eingeliefert werden.

Unstimmigkeiten über Entscheidung eines Kampfes führen zu Schlägerei

Auslöser der Prügelei waren laut derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei Unstimmigkeiten über die Entscheidung des letzten Kampfes unter Teilnehmern verschiedener Boxclubs aus Kiel, Hamburg und Schwerin. Wie viele Personen genau an der Schlägerei beteiligt waren, ist bisher noch nicht geklärt. Bei dem internationalen Turnier traten Boxer in den Altersklasse U17/U19 an. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes des Landfriedensbruches.

