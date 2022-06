Bestes Wetter für volles Veranstaltungs-Wochenende in MV Stand: 18.06.2022 11:49 Uhr So viel Sonne und Wärme - das hat Mecklenburg-Vorpommern wohl noch an keinem Wochenende in diesem Jahr erlebt. Passend dazu laden zahlreiche Veranstaltungen zu Kulturgenuss, Unterhaltung und Informationsveranstaltungen ein.

Mecklenburg-Vorpommern lockt an diesem Wochenende mit viel Sonne und angenehmer Wärme. Während die meisten Regionen Deutschlands mit Hitze weit über 30 Grad fertig werden müssen, klettern die Temperaturen im Nordosten Deutschlands heute nur auf 22 bis 25 Grad. Am Sonntag sollen es sogar nur noch 16 bis 18 Grad werden. Das ist ideales Wetter für zahlreiche kulturelle Veranstaltungen im Land. Nach zwei Jahren Pandemie feiert eines der größten Klassikfestivals Deutschlands Premiere: Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern eröffnen heute in der Neubrandenburger Konzertkirche mit der NDR Radiophilharmonie und dem Preisträger des Festspielsommers, dem Geiger Emmanuel Tjeknavorian, den Festspielsommer 2022. NDR Kultur überträgt das Konzert live.

Störtebeker Festspiele feiern Premiere auf Rügen

Auf der Naturbühne Ralswiek Rügen feiern nach zwei Jahren Pause die Störtebeker-Festspiele mit dem Stück "Im Angesicht des Wolfes" Premiere. Mit dabei sind altbekannter Kanonendonner über dem Jasmunder Bodden und erstmals der Schauspieler Moritz Stephan als Klaus Störtebeker, der pandemiebedingt zwei Jahre auf sein Bühnen-Debüt warten musste.

Schlossfest und Tag des offenen Landtags in Schwerin

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern lädt am Sonntag zum "Tag der offenen Tür" ein. Der Landtag für Jedermann ist eingebettet in das dreitägige Schlossfest mit zahlreichen Veranstaltungen, wie einer Lichtinstallation auf der Schlossfassade am Freitag und Sonnabend, und einem Festumzug in historischen Gewändern am Sonnabend. Beim Tag des offenen Landtags können die Besucher den Plenarsaal, die Landtagsbibliothek, sowie die Büros der Fraktionen besichtigen und mit den Abgeordneten ins Gespräch kommen. Zudem gibt es Führungen durch nichtöffentliche Räume des Schlosses und in die Goldene Kuppel mit Einblicken in die aktuelle Bautätigkeit. Auch der NDR ist im Innenhof des Schlosses mit einem bunten Bühnenprogramm für Besucherinnen und Besucher vertreten.

Europaweiter "Tag der Backsteingotik" am Sonnabend

Ebenfalls heute findet der "Tag der Backsteingotik" statt, den die Europäische Route der Backsteingotik jährlich am dritten Samstag im Juni europaweit ausruft. Von den 19 teilnehmenden europäischen Städten liegt knapp die Hälfte in Mecklenburg-Vorpommern. Auf dem Programm stehen Veranstaltungen in Bad Doberan, Burg Stargard, im Bützower Kloster Rühn, Greifswald, Güstrow, Parchim, Ribnitz-Damgarten, Rostock, und Wolgast. Viele Kirchen, Museen und historische Gebäude öffnen ihre Türen für außerordentliche Führungen. Unter anderem wird die 600 Jahre alte Gertrudenkapelle in Wolgast nach langjähriger Sanierung feierlich wiedereröffnet.

Veranstaltungen "mit Meerblick"

Sport und Workshops am Strand werden über das gesamte Wochenende in Kühlungsborn geboten. Das Seaborn-Festival dort lädt unter anderem zum Surfen, Segeln, Wandern oder Radeln ein. Unter den Workshops gibt es zum Beispiel Yoga, Gitarrenkurse oder Knotenkunde.

In Prerow auf dem Darß lädt das 15. Karikaturen-Freiluftfestival "Cartoonair" zur Ausstellung ein. Rund 260 Cartoons zum Thema "Schlimme Bilder" beziehen sich nicht nur auf schreckliche Ereignisse in der Welt, sondern auch auf den ganz normalen Wahnsinn im Alltag. Zusätzlich gibt es eine Sonderausstellung mit dem Titel "Auf Putins Kriegspfad", mit dem die Veranstalter auf die aktuelle Situation reagiert haben. Beides ist bis zum 15. September im Garten des Kulturkaten "Kiek in" zu sehen.

"Greifswandel": Klimaaktionstage in Greifswald

In Greifswald startet die Klimaaktionswoche unter dem Titel "Greifswandel". Verschiedene Organisationen wie die Greifswalder Agrarinitiative, Fridays for future, die Stadt Greifswald selbst und auch die Universität gestalten ein vielfältiges Programm über die kommenden zehn Tage. Unter anderem gibt es am Mühlentor als zentralen Ort ein Klimaaktionscamp mit Zelten, Ständen und einer Bühne. Am Ende sollen konkrete Handlungsideen stehen.

