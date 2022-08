Stand: 21.08.2022 11:13 Uhr Bad Doberan: Feuer zerstört zwei Carports und fünf Autos

Ein Feuer hat am Sonnabend in der Innenstadt von Bad Doberan in den Abendstunden zwei Carports und fünf Autos zerstört. Nach Angaben der Polizei geriet aus bislang ungeklärter Ursache das Dach eines Carports in Brand, welcher unmittelbar an ein Mehrfamilienhaus grenzt. Ein Nachbar versuchte es zu löschen und alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Bad Doberan. Dennoch griff das Feuer auf einen weiteren Carport über. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Beide Carports wurden jedoch zerstört. Nach vorläufigen Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 100.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. | 21.08.2022 11:10