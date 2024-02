Ausleihen, Anpflanzen, Abgeben: Saatgut-Bibliotheken in MV Stand: 13.02.2024 10:16 Uhr Immer mehr öffentliche Bibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern bieten neben Literatur und anderen Medien inzwischen auch Saatgut an. Bis Ende Februar wollen 13 weitere Büchereien einsteigen.

Die nächste Gartensaison rückt immer näher und einige Hobbygärtner machen sich schon jetzt Gedanken darüber, was sie anpflanzen wollen. Inspiration finden sie nicht mehr nur im Baumarkt oder im Internet, sondern inzwischen auch vermehrt in Bibliotheken. Viele Büchereien in Mecklenburg-Vorpommern verleihen mittlerweile auch Saatgut.

Artenvielfalt zum Austauschen

Eigentlich funktioniert es genau wie bei Büchern: ausleihen und zurückgeben. Nur muss bei der Saatgut-Leihe eben gepflanzt und geerntet anstatt geblättert und gelesen werden. Angemeldete Nutzer nehmen sich in der Bücherei ein Tütchen mit Samen, pflanzen sie an, sammeln von den kultivierten Pflanzen etwas Saatgut ein und bringen das dann wieder zurück. Die Bibliotheken werden bei der Saatgut-Leihe vom "Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt" unterstützt. Mit dem Projekt soll nicht nur das Angebot von Büchereien erweitert, sondern auch ältere und selten gewordene Gemüsesorten erhalten werden. So kann die Artenvielfalt in Gärten vergrößert werden.

Weitere Informationen Saatgut für Gemüse: Tipps zu Kauf und Aussaat Der Handel bietet eine große Vielfalt von Gemüsesamen an. Was ist beim Kauf zu beachten? Wie funktioniert die Aussaat? mehr

Trend aus Übersee

Ursprünglich stammt die Idee von Saatgut-Bibliotheken aus den USA. Dort versuchen Umweltorganisationen Saatgut zu erhalten, weil es viele gentechnisch veränderte Pflanzen gibt. In Frankreich bieten 400 Bibliotheken Saatgut zum Tausch. Dieser Trend kommt jetzt auch in den Norden.

13 neue Saatgut-Bibliotheken in MV

Bis Ende Februar wollen 13 Standorte im Land mit einer Saatgut-Leihe an den Start gehen: Bergen auf Rügen, Boizenburg, Dorf Mecklenburg, Gadebusch, Graal-Müritz, Grevesmühlen, Lübtheen, Malchow, Neukloster, Pasewalk, Penzlin, Stavenhagen und Wolgast. Dann gibt es insgesamt 16 in Mecklenburg-Vorpommern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 13.02.2024 | 10:16 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gartengestaltung