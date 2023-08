Insel Usedom: Beschwerliche Abreise mit der Bahn Stand: 27.08.2023 17:07 Uhr Die Abreise mit dem Zug von Stralsund und der Insel Usedom Richtung Berlin über Pasewalk ist zur Zeit beschwerlich. Grund sind Bauarbeiten zwischen Pasewalk und Angermünde.

Die Ferien in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg sind zu Ende. Viele Urlauberinnen und Urlauber wollen von der Ostseeküste wieder nach Hause. So zum Beispiel auch von der Insel Usedom. Dank des Deutschland-Tickets geschieht das immer öfter auch mit dem Zug. Allerdings ist das momentan gar nicht so einfach. Denn auf der Bahnstrecke Stralsund-Pasewalk-Berlin wird gebaut.

Zu wenig Busse für zu viele Reisende

Hunderte Reisende sammelten sich am Sonntag alle zwei Stunden auf dem Bahnhofsvorplatz von Pasewalk, nachdem der Zug aus Stralsund dort endete. Dann warteten sie auf Busse, die sie weiter Richtung Angermünde bringen sollten. Doch die reichten für die vielen Menschen einfach nicht aus. Die Folge: Viele mussten auf den nächsten Bus warten. Die Gestrandeten beschwerten sich unter anderem darüber, dass sich von der Deutschen Bahn keiner um sie gekümmert hat. Außerdem funktionierten die Toiletten auf dem Bahnhof Pasewalk nicht. Essen und Trinken konnte man offenbar auch nicht kaufen.

Auch in den Zügen auf anderen Bahnstrecken in Mecklenburg-Vorpommern wurde es eng. Besonders zwischen Rostock-Neustrelitz-Berlin und Rostock-Schwerin nach Hamburg.

Bahn spricht von "stabilem" Verkehr

Auf Nachfrage von NDR 1 Radio MV teilte ein Bahnsprecher mit, dass man das hohe Reiseaufkommen erwartet hatte, der Bahnverkehr zum Ferienende in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein aber stabil laufen würde. In Reaktion auf die Situation auf dem Bahnhof in Pasewalk hieß es: "Im Schienenersatzverkehr zwischen Pasewalk und Angermünde sind heute zusätzliche Busse im Einsatz."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 27.08.2023 | 13:00 Uhr