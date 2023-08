Stand: 15.08.2023 05:16 Uhr Volle Züge in MV: Verkehrsminister sucht Gespräch mit Bahnanbietern

Nachdem an den vergangenen Wochenenden viele Züge von und zur Ostsee überfüllt waren - auch auf der Strecke zwischen Berlin und Stralsund - hat Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) noch für diese Woche Gespräche mit den Bahnanbietern im Land angekündigt. Was den Kunden derzeit zugemutet werde, sei keine Werbung für das Bahnfahren, kritisierte Meyer. Die Bahnunternehmen müssten ihre Kunden im Vorfeld und dann auch in den Zügen zumindest besser informieren. Mehr Züge - so Mayer - werde es aber frühestens im kommenden Jahr geben.

