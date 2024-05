Schiedsrichter angegriffen: Spielabbruch in der Kreisoberliga Stand: 14.05.2024 06:53 Uhr Am Sonnabend ist das Fußballspiel zwischen dem SV Ducherow und dem BSV Forst Torgelow in der 83. Spielminute wegen eines Angriffs auf den Schiedsrichter abgebrochen worden. Das Sportgericht ermittelt.

Abbruch beim Spielstand von 4:3 in der 83. Spielminute: Wie der Fußballverband Vorpommern-Greifswald mitteilte, gab es einen Schlag gegen den Oberkörper des Unparteiischen. So passiert beim Spiel zwischen dem SV Ducherow und dem BSV Forst Torgelow am Sonnabend. Mehr könne zu dem Vorfall aber wegen des Verfahrens beim Sportgericht nicht gesagt werden.

Spiel nach Elfmeter eskaliert

Bekannt ist, dass Ducherow in der 82. Minute einen Elfmeter zur 4:3-Führung verwandelte. Wie der Nordkurier schreibt, soll es nach dem darauffolgenden Anstoß einen Zweikampf in der Nähe des Schiedsrichters gegeben haben. Ein Torgelower Spieler soll den Unparteiischen bewusst mit dem Ellenbogen getroffen haben, woraufhin der ihm die rote Karte gezeigt hatte. Einige Zuschauer waren mit dieser Entscheidung nicht zufrieden, was sie später auch - teilweise unsachlich - in sozialen Medien geäußert hätten. Der Schiedsrichterausschuss stellt sich gegen Gewalt und Diffamierungen und bittet, den Ausgang des Sportgerichtsverfahrens abzuwarten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald