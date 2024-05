Weniger Tote auf Straßen in MV: Verkehrsunfallstatistik 2023 Stand: 14.05.2024 05:58 Uhr Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) legt heute die ausführliche Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2023 vor. Bereits bekannt ist, dass es die wenigsten Verkehrstoten seit Beginn der Erfassung gab.

Rund 56.000 mal hat es im Jahr 2023 auf den Straßen in Mecklenburg-Vorpommern gekracht. Das berichteten die Statistikämter von Bund Land bereits zu Jahresbeginn. Am frühen Nachmittag wird Innenminister Christian Pegel in Schwerin die ausführliche Statistik zu Verkehrsunfällen im vergangenen Jahr vorlegen.

Weniger Verletzte und Tote

Den Statistikämtern nach gab es im Land 1.100 Schwerverletzte - rund zehn Prozent weniger als im Jahr zuvor. Noch deutlicher fiel der Rückgang bei den Verkehrstoten aus: Die Zahl sank in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2023 auf 57. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Erfassung im Jahr 1991. Damals war mit 624 getöteten Verkehrsteilnehmern die höchste Opferzahl für den Nordosten registriert worden.

Sicherere Straßen, modernere Autos

Im Jahr 1991 kamen auf eine Million Einwohner etwa 330 getötete Verkehrsteilnehmer. Ein Beleg dafür, dass Mecklenburg-Vorpommern in den Jahren unmittelbar nach dem Mauerfall zu den unfallträchtigsten Regionen Deutschlands gehörte. Mit 35 getöteten Verkehrsteilnehmern je eine Million Einwohner lag Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2023 in etwa im Bundesdurchschnitt. Experten führen die Entwicklungen auf sicherere Straßen, moderne Autos und Präventionsarbeit der Polizei zurück. Die meisten Verkehrstoten pro Million Einwohner gab es laut Statistikamt im Jahr 2023 in Sachsen-Anhalt mit 59.

