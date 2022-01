Lauterbachs Kommunikationspanne: Der Minister übt noch Stand: 28.01.2022 18:39 Uhr Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht die Omikron-Welle als beherrschbar an und verteidigt den verkürzten Genesenen-Status. Manch eine Zeitung hat ja bereits den Rücktritt Lauterbachs gefordert. Trotz vieler Kritikpunkte ist der SPD-Politiker aber der richtige Mann im Gesundheitsministerium - auch wenn er sich in der neuen Rolle noch finden muss.

Ein Kommentar von Carsten Schmiester, NDR Info

Am Freitag in der Bundespressekonferenz war es mal wieder klar zu spüren: Da saßen zwei Lauterbachs. Der Minister und der Mediziner, der Professor und der Politiker. Ebenso klar war zu spüren, dass der Politiker dabei erst nach dem Professor kommt, der sich in der Medizin bestens auskennt und sich dort allem Anschein nach immer noch mehr zu Hause fühlt als in der Politik, trotz einer halben Ewigkeit als Abgeordneter im Parlament.

Zweifel an Lauterbachs Eignung für den Ministerjob

Es gab Zweifel an Lauterbachs Eignung für den Ministerjob, als Kanzler Scholz ihn in sein Kabinett holte. Der Mann sei ein Einzelgänger, nicht wirklich teamfähig und dann auch noch ohne Erfahrung als Verwaltungshäuptling. Letzteres ist ihm nun auf die Füße gefallen als, wie er heute offen zugab, "Kommunikationsproblem", besser als Kommunikationspanne, rund um den Schnellschuss des Robert Koch-Instituts mit der offenbar unzureichend abgestimmten Verkürzung des Genesenen-Status auf drei Monate. Lauterbach wirkte bei diesem Punkt und den kritischen Fragen dazu eher hilflos, reagierte mit dem klassischen Reflex: Er habe von der RKI-Entscheidung zunächst nichts gewusst und bitte um Verständnis für dieses Problem. Inzwischen seien die Kommunikationswege klargezogen, zu Deutsch: Sorry, kommt nicht wieder vor.

Wieler und Lauterbach wirken nicht gerade wie "ziemlich beste Freunde"

RKI-Chef Lothar Wieler saß derweil schweigend neben ihm. Die beiden wirkten nicht gerade wie "ziemlich beste Freunde". Auch schlecht für die Außenwirkung, Profis wäre das so nicht passiert. Fachlich gab Lauterbach Wieler dann aber völlig Recht. Delta-Genesene könnten sich nach aktuellem Erkenntnisstand nun einmal schnell, Richtwert drei Monate, mit der Omikron-Variante neu infizieren. Das ist, wie alles auch in der Medizin, natürlich umstritten. Aber Lauterbach vertrat seine Überzeugung mit Nachdruck und hoher Glaubwürdigkeit. Wie auch sonst bei allen Fragen zum aktuellen Stand der Pandemie, zur Zukunft der Corona-Maßnahmen und zur Aussicht auf Lockerungen. Die Älteren zu schützen, das sei weiter das Wichtigste, und nein, Deutschland mit seiner Impflücke sei noch nicht so weit. Über Lockerungen könne frühestens Mitte, vielleicht auch erst Ende Februar geredet werden.

Populär ist das nicht, aber klug und vernünftig. Lauterbach orientiert sich mehr an Studien als an Stimmungen. Er überzeugt als Mediziner, aber Minister muss er noch üben. Macht nichts, wirklich schlimm wäre es anders herum…

