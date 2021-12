Kommentar zur Triage: Wer darf leben, wer muss sterben? Stand: 26.12.2021 06:00 Uhr In der kommenden Woche veröffentlicht das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung zur Triage in der Corona-Pandemie. Triage bedeutet, dass Ärzte bei Überlastung der Intensivmedizin auswählen, wer gerettet wird und wer nicht.

NDR Info Wochenkommentar von Heribert Prantl, Autor und Kolumnist der "Süddeutschen Zeitung"

Wer darf leben? Wer muss sterben? Darum geht es in der Situation, die Triage genannt wird. Das Wort Triage stammt vom französischen Verb "trier", das heißt so viel wie aussortieren. Es beschreibt eine Situation, in der die Ärzte entscheiden müssen, wen sie retten und wen nicht - zum Beispiel deshalb, weil so viele schwerkranke Corona-Patienten in die Krankenhäuser kommen, dass es nicht genug Intensivbetten gibt.

Wie misst man den Wert von Leben?

Nach welchen Kriterien entscheiden die Ärzte das? Wen dürfen sie aussortieren? Die Alten womöglich, die eh nicht mehr lange zu leben haben? Und solche Menschen, die nicht nur an Corona, sondern auch an anderen gefährlichen Krankheiten leiden, wenn und weil deren Erfolgsaussichten eh nicht so gut sind? Überhaupt: Wie misst man den Wert von Leben, wenn verschiedene Leben miteinander konkurrieren? An der mutmaßlich verbleibenden Lebensdauer? Darf man ihn überhaupt messen? Darf man Corona-Kranke sortieren wie es das Aschenputtel mit den Erbsen tut? Darf der Impfstatus dabei eine Rolle spielen? Darf ein Arzt einen Kranken mit sehr schlechten Überlebenschancen gar vom Beatmungsgerät nehmen, wenn ein anderer Kranker mit besseren Chancen es benötigt? Ex-post-Triage nennt man das. Darf ein Arzt auf diese Weise Gott spielen? Es sind Fragen, die in Abgründe führen.

Bisher gibt es kein Gesetz, das die Triage regelt

Das Bundesverfassungsgericht muss nun solche Fragen beantworten. Am kommenden Dienstag entscheidet es über die Verfassungsklagen von neun Menschen mit Behinderung, die befürchten, wegen ihrer Behinderungen schlechter behandelt oder gar von einer lebensrettenden Behandlung ausgeschlossen zu werden. Bisher gibt es kein Gesetz, das die Triage regelt. Die Kläger wollen ein solches Gesetz erzwingen. Sie wollen in so einem Gesetz auch für den Fall der Triage ausdrücklich festgestellt wissen, was im Grundgesetz steht: "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden." Ist das nicht selbstverständlich? Die Kläger haben Angst, dass es nicht so ist. Sie verweisen darauf, dass die Erfolgsaussichten einer intensivmedizinischen Behandlung bei ihnen statistisch schlecht sind. Sie haben daher Angst vor den derzeitigen Empfehlungen der Ärzteverbände für die Priorisierung knapper medizinischer Ressourcen in Notzeiten. In diesen Empfehlungen spielen nämlich die Erfolgsaussichten eine entscheidende Rolle.

Wir haben ein Gesundheitssystem, das Reiche länger leben lässt

Gewiss, es ist eine Schande, wenn in einem der reichsten Staaten der Welt nicht genügend Beatmungsgeräte zur Verfügung stehen. Aber mit dieser berechtigten Klage ist einem Kranken in Atemnot nicht geholfen. Wer darf leben? Wer muss sterben? Es gibt ja im Grunde genommen die Triage schon längst; sie besteht in der Bevorzugung von Privatpatienten. Kassenpatienten müssen länger Schmerz aushalten, oft lange auf nötige Untersuchungen warten. Wir haben ein Gesundheitssystem, das die Reichen länger leben lässt; die Lebenserwartung der Armen nimmt in den letzten Jahren ab. Das sind die Triage-Situationen des Alltags. Die Klage der Menschen mit Behinderung, die jetzt gesetzliche Kriterien für die Corona-Triage einfordern, muss den Blick von Politik und Gesellschaft auch darauf lenken.

Ärzte haben Anspruch auf Rechtssicherheit

Der Gesetzgeber kann Corona-Triage-Situationen nicht vorab entscheiden. Das müssen die Ärzte in der konkreten Situation tun; sie haben dabei Anspruch auf Rechtssicherheit. Der Gesetzgeber kann und soll ihnen dafür aber die grundlegenden Kriterien an die Hand geben.

Taylor Nichols, ein jüdischer Krankenhausarzt in Kalifornien, hat vor einiger Zeit berichtet, wie ein Corona-Patient zu ihm eingeliefert wurde. Zusammen mit einer afroamerikanischen Krankenschwester und einem asiatisch-stämmigen Atemwegsspezialisten bereitete er die Beatmung des Patienten vor. "Das Hakenkreuz prangte auf seiner Brust", schrieb er auf Twitter. Der Kranke war mit SS-Tattoos dekoriert. "Wir wussten alle, was er von uns denkt. Welchen Wert er unseren Leben beimisst." Taylor hat seine Arbeit getan. Er habe aber, sagte er, zum ersten Mal gemerkt, dass er gezögert und Zwiespalt empfunden habe: "Die Pandemie hat mich erschöpft."

Das Recht muss solcher Erschöpfung wehren. Es darf das Lebensrecht nicht vom Lebenswandel, von politischen Einstellungen oder von utilitaristischen Erwägungen abhängig machen. Die Menschenwürde ist nicht abhängig davon, dass sich ein Mensch echt oder vermeintlich würdig verhält. Das darf, das kann und das muss das Bundesverfassungsgericht sagen.

