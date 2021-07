Kommentar zu den Reiseregeln: Man kann nicht nichts tun Stand: 01.07.2021 18:12 Uhr Die Debatte um Regeln für Reiserückkehrer schlägt hohe Wellen. Warum sollen auch vollständig geimpfte Reiserückkehrer in Quarantäne? Es ist eine kleine Einschränkung für Einzelne, aber ein großer Beitrag zum Gemeinwohl, kommentiert Franka Welz. Beitrag anhören 2 Min

Ein Kommentar von Franka Welz, ARD Hauptstadtstudio

Ja, so ist das. Auch vollständig Geimpfte müssen für 14 Tage in Quarantäne, wenn sie aus einem Virusvariantengebiet zurückkommen. Wer sich darüber aufregt, leidet entweder an einer besonders aggressiven Egoismus-Variante oder hat Grundlegendes zum Thema Impfung nicht verstanden. Beides wäre bedauerlich.

Sind die Einreiseregeln unübersichtlich? Ja, sicher. Sind sie kompliziert? Absolut. Aber sind sie deshalb sinnlos? Nein.

Natürlich wäre es besser, wenn zum Beispiel die Einreise aus Risiko-, Hochinzidenz- und Virusvariantengebieten europaweit einheitlich geregelt wäre. Ist sie aber nicht. Aber deshalb kann man doch nicht NICHTS tun, denn die Folgen der jeweiligen Politik trägt zunächst einmal jedes Land selbst.

Auch Grippeimpfung schützt nicht mit Garantie

Die Delta-Variante ist hochansteckend und macht auch vor vollständig Geimpften nicht halt. Das zeigt sich in Ländern wie Israel oder Großbritannien, wo sehr viele Menschen bereits zweimal geimpft sind. Wer das Virus in sich trägt, kann es weitergeben, auch an Ungeimpfte. Die wiederum sind nicht vor einem schweren Verlauf von Covid-19 geschützt, denn das ist ja der Hauptwert einer Impfung: Sie schützt nicht garantiert vor einer Erkrankung, aber vor allem vor einem schweren Verlauf. Das ist bei der Grippeimpfung übrigens nicht anders.

Wir überstehen die Pandemie nur gemeinsam

Wenn effektiv verhindert werden soll, dass sich neue Varianten des Coronavirus wieder und wieder auch hierzulande ausbreiten, dann führt an der Quarantäne für alle, die aus Gebieten einreisen, wo Virusvarianten deutlich stärker verbreitet sind als in Deutschland, kein Weg vorbei. Eine vergleichsweise kleine Einschränkung für vollständig Geimpfte, aber ein großer Beitrag zum Gemeinwohl. Denn wenn die Pandemie eines gezeigt hat, dann dies: Überstehen werden wir sie nur gemeinsam.

01.07.2021