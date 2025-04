Kommentar: Franziskus - ein unvollendeter Papst

Sendung: Kommentar | 21.04.2025 | 13:26 Uhr | von Kleinjung, Tilmann

4 Min | Verfügbar bis 21.04.2027

Bescheiden und nah an den Menschen, so war Papst Franziskus. Er stieß Reformen an, doch verwirklichte wenig, meint Tilmann Kleinjung.