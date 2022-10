Kommentar: Wie viel Sinn steckt noch in den Feiertagen? Stand: 30.10.2022 11:16 Uhr Mit dem Reformationstag am Montag beginnt wieder die Debatte um deren gerechte Verteilung im Norden und Süden des Landes. Statt sich darüber zu streiten, ist es sinnvoller, über Inhalt und Sinn der Feiertage zu debattieren.

Ein Kommentar von Stephan Richter, freier Autor

In Krisenzeiten wird gern das Zusammenrücken der Nation beschworen. Doch das schließt Streit und neidische Blicke nicht aus. So wird gegenseitig aufgerechnet. Bei den Netzentgelten fühlt sich der Norden benachteiligt. Beim Bund-Länder-Ausgleich sieht sich Bayern als Geberland übervorteilt. Mit schöner Regelmäßigkeit kommt auch die vermeintliche Ungerechtigkeit bei der unterschiedlichen Anzahl gesetzlicher Feiertage hoch. Heut haben die protestantischen Hochburgen Glück. In elf Bundesländern ruht wegen des Reformationstages die Beschäftigung.

Grund zum Grollen haben die Bayern oder Baden-Württemberger trotzdem nicht. Im Gegenteil. In Ländern mit überwiegend katholischen Christen ist die Zahl gesetzlicher Feiertage größer. Schon morgen wird dort - arbeitsfrei - Allerheiligen gefeiert. Dann schauen wir Nordlichter in die Röhre. Aufs ganze Jahr gesehen, kann der Unterschied bei der Anzahl gesetzlicher Feiertage in den verschiedenen Bundesländern schon einen Miniurlaub ausmachen. So kommen die Bayern in diesem Jahr auf 13 Feiertage, die Nordlichter von Niedersachsen bis Hamburg, von Mecklenburg-Vorpommern bis Schleswig-Holstein nur auf 10. Wobei der Tag der Arbeit und Weihnachten in diesem Jahr auf Sonntage fallen.

Regionale Unterschiede bereichern

Das Nachdenken über solche Unterschiede hat sogar ein kleines bisschen mit der Reformation zu tun, an die heute erinnert wird. War sie es doch, die vor 500 Jahren den territorialen Flickenteppich in Deutschland zementierte. Während Länder wie Frankreich oder England bereits auf dem Weg zu modernen Nationalstaaten waren und der Zentralismus Oberhand gewann, setzten sich die Fürsten in deutschen Reichsstädten erst einmal religiöse Scheuklappen auf: die einen katholische, die anderen protestantische.

Die Kleinstaaterei von einst ist zum Glück überwunden, aber - wiederum zum Glück - nicht mit ihr die kulturelle Vielfalt. Die "Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse", wie sie im Grundgesetz postuliert wird, bedeutet nicht Gleichmacherei. Regionalen Unterschiede bereichern. Man denke nur an die vielfältige regionale Küche. Oder an die Fülle hochdeutscher, mitteldeutscher und niederdeutschen Mundarten. Auch hier hatte Martin Luther seine Finger im Spiel. Mit seiner Übersetzung der Bibel formte der Reformator wie kaum ein anderer die deutsche Sprache mit. Vielfalt inspiriert und regt zum Wettbewerb an. Was bei den gesetzlichen Feiertagen allerdings nur noch bedingt der Fall ist. Die meisten von ihnen gehen auf christliche Traditionen zurück. Nur der Tag der deutschen Einheit, der Tag der Arbeit und der freie Neujahrstag haben einen weltlichen Ursprung.

Wie viel Gemeinschaft stiften die Feiertage noch?

Bundesgesetzlich als Feiertag geregelt ist allein der 3. Oktober. Ansonsten bestimmen die Gesetze der Länder, an welchen Tage die Arbeit ruht. Viel Neues ist ihnen bislang nicht eingefallen. Die kirchlichen Feiertage sind geblieben, obwohl inzwischen die Mehrzahl der Deutschen nicht mehr einer christlichen Glaubensgemeinschaft angehört - geschweige denn in die Kirche geht. Wenn schon, sollte nicht über die unterschiedliche Anzahl gesetzlicher Feiertage lamentiert werden. Wichtiger ist vielmehr die Frage, wie viel Gemeinschaft und Sinn die Gedenktage noch stiften. Wo ein Vakuum entsteht, machen sich Alternativen breit. So verbinden immer mehr Menschen mit dem 31. Oktober eher Halloween als die Erinnerung an die Reformation.

Bisher haben es nur zwei Bundesländer geschafft, den Kanon gesetzlicher Feiertage inhaltlich zu beleben. Berlin feiert seit 2019 alljährlich den Internationalen Frauentag, Thüringen am 20.9. den Weltkindertag. Dabei dürfte es allerdings vorerst bleiben. Denn soll die Zahl gesetzlicher Feiertage nicht ausufern, müsste mit jedem neuen Ruhetag ein alter gestrichen werden. Eine solche Debatte aber braucht derzeit wirklich keiner.

