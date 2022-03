Kommentar: Der Bundestag und Selenskyj - zum Fremdschämen Stand: 17.03.2022 14:19 Uhr In einer bewegenden Rede hat sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an den deutschen Bundestag gewandt. Er bedankte sich für die Hilfe der Bevölkerung, kritisierte aber scharf die deutsche Politik und Wirtschaft - und das auch völlig zu Recht, wie es im Kommentar auf NDR Info heißt.

Ein Kommentar von Jürgen Webermann, NDR Info

Ich schäme mich für das, was wir heute Vormittag im Bundestag sehen und hören mussten. Da wird der Präsident eines Staates zugeschaltet, in dem jeden Tag Massaker geschehen, Kinder getötet werden. Ein Staat, der überzogen wird mit dem schlimmsten Krieg in Europa seit 1945. Präsident Selenskyj bittet erneut verzweifelt darum, mehr zu tun, um die russische Barbarei zu stoppen. Er spricht von einer Mauer, die mit jedem Tag, an dem wir nichts unternehmen, höher wird. Und was macht unser Bundestag? Kümmert sich danach um Glückwünsche an die Abgeordneten, die Geburtstage oder andere Jubiläen haben und debattiert weiter über die Impfpflicht. Business as usual. Eine Aussprache und eine Debatte darüber, ob wir genug unternehmen gegen diesen unerträglichen Krieg: Fehlanzeige.

Instinkt- und respektloses Verhalten

So ein Verhalten ist instinktlos und gegenüber der Ukraine auch respektlos. Aber es passt in die vielen Äußerungen von Regierungsmitgliedern in den vergangenen Tagen und Wochen. Ja, die Bilder seien unerträglich, aber was können wir schon machen? Lieber regen sich einige Sozialdemokraten über diese forschen Töne des ukrainischen Botschafters auf, der sich doch bitte mal zusammenreißen soll, während sein Land in Schutt und Asche gelegt wird.

Es muss ja nicht gleich eine Flugverbotszone sein, wie sie die Ukraine immer wieder fordert. Die Argumente dagegen leuchten ein. Aber wir haben andere Mittel, die wir nutzen könnten, es aber nicht tun. Zum Beispiel einen Importstopp für russisches Gas und russisches Öl.

Wir können Herausforderungen bewältigen

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) malt stattdessen weinerlich das Bild der Massenarbeitslosigkeit an die Wand, während eine übergroße Mehrheit an Ökonomen ihm vorrechnet, dass ein Importstopp von russischem Öl und Gas durchaus möglich und verkraftbar wäre, um Putin wirklich zu treffen. Niemand wird deshalb ernsthaft frieren müssen. Ja, wir können unsere Räume vielleicht nicht mehr allesamt auf muckelige 22 Grad heizen, so wie wir das gewohnt sind.

Und ja, eine solcher Schritt würde die heimische Wirtschaft und besonders die Industrie vor eine große Herausforderung stellen. Aber wir wissen spätestens seit der Coronakrise auch, wie wir und vor allem: dass wir solche Herausforderungen bewältigen können. Habecks eigene Partei hat mit dem Energiegeld sogar ein überzeugendes Konzept, um soziale Härten abzufedern. Es gibt - das zeigen Umfragen - eine ziemlich große gesellschaftliche Akzeptanz für einen Importstopp.

Sehenden Auges in die Energieabhängigkeit

So ein Schritt würde ein fatales politisches Versagen zumindest korrigieren. Denn wir sind nicht irgendwie unglücklich, sondern sehenden Auges in die Energieabhängigkeit von Russland geraten. Im Januar 2006 hat Russlands Präsident Wladimir Putin der Ukraine zum ersten Mal das Gas abgedreht, danach immer wieder. Seitdem wissen wir, dass der russische Präsident Rohstofflieferungen als Waffe einsetzt. Damals bezogen wir 40 Prozent unseres Gas-Bedarfs aus Russland. Trotzdem haben wir die Nordstream-Pipeline gebaut, den Überfall auf Georgien und die Besetzung der Krim ignoriert und unsere Abhängigkeit auf 55 Prozent erhöht. Wir haben Putins Krieg in der Ukraine maßgeblich mitfinanziert.

Und jetzt sorgen wir uns, dass das Bruttoinlandsprodukt wegen eines Importstopps – laut Ökonomen im schlimmsten Fall - um drei Prozent zurück gehen könnte? Führen eine emotionale Debatte über Tankrabatte, mit denen wir nicht einen Liter russisches Öl einsparen würden?

Eine Kollegin, die lange aus der Ukraine berichtet hat und sich nach Polen durchschlagen konnte, bringt die ganze Bräsigkeit der Bundesregierung auf den Punkt. Sie schreibt: "Von der Zeitenwende zur Tagesordnung in nur drei Wochen." Wohl wahr.

Anmerkung der Redaktion: Liebe Leserin, lieber Leser, die Trennung von Meinung und Information ist uns besonders wichtig. Meinungsbeiträge wie dieser Kommentar geben die persönliche Sicht der Autorin / des Autors wieder. Kommentare können und sollen eine klare Position beziehen. Sie können Zustimmung oder Widerspruch auslösen und auf diese Weise zur Diskussion anregen. Damit unterscheiden sich Kommentare bewusst von Berichten, die über einen Sachverhalt informieren und unterschiedliche Blickwinkel möglichst ausgewogen darstellen sollen.

Weitere Informationen Selenskyj appelliert: Helfen Sie uns, diesen Krieg zu stoppen! Der ukrainische Präsident sprach vor dem Deutschen Bundestag. Er kritisierte, Deutschland stelle wirtschaftliche Interessen nach vorne. Die News im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kommentar | 17.03.2022 | 17:08 Uhr