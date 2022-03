Kommentar: Mit der Freiheit wächst auch die Verantwortung Stand: 20.03.2022 00:00 Uhr Die scharfen Beschränkungen gegen die Corona-Pandemie, die uns über die Wintermonate begleitet haben, gelten nicht mehr. Künftig können die Landesregierungen nur noch begrenzt Masken- und Testpflichten vorschreiben: im öffentlichen Nahverkehr etwa oder in Einrichtungen, in denen besonders gefährdete Menschen leben. Nur in Regionen mit besonders hohen Infektionszahlen, in denen eine Überlastung des Gesundheitswesens droht, können die Regeln vorübergehend verschärft werden. Beitrag anhören 4 Min

Der NDR Info Wochenkommentar "Die Meinung" von Hendrik Brandt, Chefredakteur der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung"

Gehen Sie morgen wieder zur Arbeit? Oder wird das nichts, weil der Corona-Test gerade positiv ist und Sie weiter Quarantäne-Tage herunterzählen müssen? Obwohl im Job ohnehin viele Kolleginnen und Kollegen fehlen? So ist das wohl in diesen Tagen. Die Pandemie, die mit dem sich so aalglatt windenden Coronavirus einhergeht, ist nicht vorbei. Wenn man manche der aktuellen Zahlen als Maßstab heranzieht, steht es bei uns sogar schlimmer denn je.

Noch verbliebene Beschränkungen nervig - aber mild

Und trotzdem laufen an diesem Wochenende die wesentlichen Regelungen zur Pandemiebekämpfung aus - auch wenn es in einigen Ländern noch eine Nachspielzeit bis Anfang April gibt. Mit diesen Vorschriften zu Kontakten, Masken, Heimarbeit und manchem mehr hat der Staat versucht, die Zahl der Erkrankten so gering wie möglich zu halten. Und damit zu verhindern, dass noch mehr Menschen leiden oder sterben und uns das dauergestresste Gesundheitssystem um die Ohren fliegt. Die Erfolge waren erkennbar - die Nebenwirkungen auch. Nun aber streckt zumindest der Bund vor allem auf Betreiben der FDP die Waffen. Übrig bleiben noch ein paar Sondervollmachten für die Länder - die aber sind kompliziert und praxisfern. Ob das gutgeht?

Es kommt darauf an. Denn zugleich ist jetzt Zeit für ein paar neue Wahrheiten. Zunächst: Die noch verbliebenen Beschränkungen waren zwar nervig und lästig - aber in Relation zu ihren Erfolgen dann doch mild. Das Gerede von einem "Freedom-Day" ist anmaßend. Wer wissen will, wie echte Freiheitseinschränkungen unter Corona aussehen, darf auch in diesen Tagen gern mal wieder Richtung China blicken.

Richtig ist allerdings: Angesichts der aktuellen Variante des Virus greifen die bisherigen Mechanismen nicht mehr. War es bestimmt sinnvoll, vor zwei Jahren das halbe Land bei einer Inzidenz von 150 in einen Lockdown zu schicken, so überzogen wäre dies jetzt - trotz einer Inzidenz von bald 2.000. Das klingt paradox, hat aber schlicht mit der Gefährdungslage für uns alle zu tun. Aktuell gibt es weder eine hohe Sterblichkeit noch eine Herausforderung für unsere Gesundheitsversorgung durch die vorherrschende Virus-Variante Omikron. Die allermeisten Corona-Infektionen, die derzeit etwa in Krankenhäusern festgestellt werden, sind glücklicherweise Nebenbefunde.

Das unerklärte Projekt "Herdenimmunität durch Infektion"

Keine Frage, noch immer gibt es die Sorge um Menschen, die aus verschiedenen Gründen Probleme mit ihrem Immunsystem haben. Sie haben jedes Recht darauf, dass alle auf sie achten. Aber wenn Vertreter des "Teams Einschränkungen" darüberhinaus darauf verweisen, dass noch immer Millionen Erwachsene gar nicht geimpft seien und wir deshalb weiter staatlichen Regeln bräuchten, dann wendet sich das Blatt. Hatten diese Ungeimpften denn keine Gelegenheit vorzusorgen? Gibt es nicht überall Impfzentren, in denen sich die Helferinnen und Helfer gerade die Beine in den Bauch stehen? Da ist nun doch mal die Frage erlaubt, wie lange die übergroße Mehrheit auf diese verstockte Minderheit der Impfverweigerer noch Rücksicht nehmen muss. Wenn es doch noch zu einer mehr oder minder verdrucksten Impfpflicht kommt, kann das Land sich übrigens bei diesen Damen und Herren bedanken.

Hinzu kommt: Aktuell läuft längst das unerklärte Projekt "Herdenimmunität durch Infektion". Die Ansteckungswelle rast, die allmorgendlichen Corona-Zahlen sind bestenfalls noch grobe Schätzwerte. Stillschweigend schält sich eine Mischung aus guter Impfvorsorge und glücklicherweise meist leicht verlaufenden Infektionen als erst einmal beste Abwehr gegen die aktuelle Virus-Version heraus. Führende Mediziner-Praktiker sind da vergleichsweise entspannt. Dass auch sie mit dem allgemein hohen Krankenstand zu kämpfen haben, steht auf einem anderen Blatt.

Mit der Freiheit wächst auch die Verantwortung

Und, schließlich - vielleicht das Wichtigste: Wenn die staatliche Corona-Fürsorge nun also erstmal nahezu ausläuft, muss sich ja nicht jeder und jede gleich sorglos in den Virus-Dschungel stürzen. Nur weil etwa Masken nicht mehr vorgeschrieben sind, heißt das noch lange nicht, dass man sie nicht mehr benutzen kann. Wie immer wächst mit der Freiheit die Verantwortung - und hier ist jeder und jede dann doch bitte nochmal selbst gefragt.

Wahrscheinlich kommen wir also mit einer Mischung aus Rücksicht und Klugheit am besten durch die nächsten Corona-Monate. Und - wenn das Virus es will - hoffentlich auch durch Herbst und Winter. Wir haben schließlich noch andere Sorgen. Und davon genug.

