Kommentar: Mit Impfpflicht-Ablehnung wurde große Chance vertan

Stand: 07.04.2022 19:26 Uhr

In Deutschland wird es auch weiterhin keine Corona-Impfpflicht geben. Der entsprechende Gesetzentwurf erreichte im Bundestag keine Mehrheit. Die Impfpflicht-Befürworter zeigten sich nach der Abstimmung entsprechend enttäuscht, die Gegner einigermaßen zufrieden. Was bedeutet das Votum für Regierung und Opposition - und was für den Kampf gegen das Coronavirus?