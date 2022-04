Kommentar zur Ukraine-Politik: "Kühler Kopf, nicht heißes Herz" Stand: 17.04.2022 06:00 Uhr Um die Ukraine im Krieg gegen Russland militärisch stärker zu unterstützen, will die Bundesregierung ihre Rüstungshilfe für Partnerländer in Krisenregionen in diesem Jahr auf zwei Milliarden Euro aufstocken - die Mittel sollen überwiegend der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Und in Deutschland wird darüber diskutiert, der Ukraine auch "schwere Waffen" zu liefern, wie Kampfpanzer.

Ein Kommentar von Christoph Schwennicke, Freier Autor

Erst wollten sie gar nichts geben, weil es bis dato ungebrochene Doktrin Deutschlands war, keine Waffen in Krisengebiete zu schicken. Dann einigte man sich in der Koalition auf 5.000 Helme, denen alte Panzerfäuste aus NVA-Beständen folgten, weitere Schulterwaffen kamen dazu, schwere gepanzerte Transportfahrzeuge als nächstes.

Diese Woche sind die Rufe nach der Lieferung schwerer Waffen auch in der Koalition lauter und lauter geworden. Nur damit das alle verstehen: schweres Gerät, das bedeutet Schützenpanzer vom Typ Marder oder Kampfpanzer vom Typ Leopard. Das ist militärischer Heavy Metal. Massivere, aggressivere mobile Waffensysteme zu Land gibt es nicht im Bestand der deutschen Streitkräfte. Was ist der nächste Schritt? Doch die polnischen MiGs deutscher Herkunft, die Warschau anbieten wollte, bis die USA reingrätschten? Tornados? Eurofighter? Flugzeuge, die sofort bereitstehen müssen, wenn tatsächlich eine Flugverbotszone verhängt würde?

"Man muss sich die Augen reiben"

Man muss sich die Augen reiben. Oder besser die Ohren. Außenministerin Annalena Baerbock hatte die Ketten der Panzer Richtung Ukraine ins Rollen gebracht. Dabei hatte dieselbe Annalena Baerbock noch vor einem knappen Jahr ihren Co-Vorsitzenden gerüffelt und zurückkommandiert, als der bei einem Besuch in der Ukraine Defensivwaffen für das von Russland bedrängte Land forderte.

Und noch vor wenigen Wochen sagte sie den Satz: Es breche einem das Herz, aber man müsse kühlen Kopf bewahren. Kühler Kopf, nicht heißes Herz: Das war eine bemerkenswert kluge Äußerung für eine Politikerin aus einer Partei, in der Claudia Roth zu Hause ist, die seit jeher ihrem Herzen freien Lauf lässt und das für Politik hält.

Ich muss spätestens seit dem 24. Februar, dem Tag des Überfalls Russlands auf die Ukraine, viel an Christopher Clark denken. Der renommierte australische Historiker hat in seinem Werk "Schlafwandler" präzise aufgezeigt, wie Europa 1914 einem Schlafwandler gleich in den Ersten Weltkrieg taumelte, den das Attentat auf den Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajewo schließlich auslöste.

"Sarajevo Incident" mahnt

"Sarajevo Incident" nennt man seither ein Ereignis, das wie ein Zündfunken wirkt und einen schwelenden Krieg endgültig zum Ausbruch bringt. Bei allem Verständnis für das dringende Bedürfnis, der kriegsgeschundenen Ukraine gegen den Aggressor zu helfen: Es ist fahrlässig, wie im Westen, vor allem aber in Deutschland mit Fragen umgegangen wird, die zum "Sarajevo Incident" eines Dritten Weltkriegs werden können. Lieferungen schwerer Waffen können das sein. Eine verhängte Flugverbotszone über der Ukraine erst recht.

Bisher gilt die Demarkationslinie des NATO-Territoriums. Wenn Putin dort auch nur eine Handgranate zünden lässt, dann ist der Dritte Weltkrieg nicht mehr fern. Dann wird die NATO eingreifen. Dazu hat US-Präsident Joe Biden klare Ansagen an Moskau gemacht.

Was aber, wenn sich schwere Panzer aus Deutschland Richtung Ukraine aufmachen? Leos oder Marder kann man nicht mit der Post verschicken, sondern muss sie auf die Bahn verladen. Wird Putin dann tatenlos zusehen, wie sie die Grenze überqueren oder wird er versuchen, sie vorher unschädlich zu machen und auf NATO-Boden bombardieren lassen? Das muss wissen, wer nun im Angesicht der furchtbaren Lage der Zivilbevölkerung und der vielen Toten in der Ukraine diesen Schritt geht.

Und wer das Flugverbot fordert, muss wissen, dass dieses Verbot bedeutet, den ersten Kampfjet Russlands abzuschießen, der danach im ukrainischen Luftraum auftaucht. Und mit diesem Abschuss ist die NATO drin in diesem Krieg, der sich damit unweigerlich über das Territorium der Ukraine hinaus ausweitet.

Bemerkenswert ist, dass hierzulande nicht nur harte Haudegen wie der General a.D. Egon Ramms für den Schritt über die bisherige Linie plädieren. Es sind gerade Leute aus dem linksliberalen Lager wie die Grüne Marieluise Beck, die sich zu Forderungen nach einer Flugverbotszone im Taumel ihrer Gefühle hinreißen lassen.

"Verantwortung vor Gesinnung"

Gefühle sind zutiefst menschlich. Sie machen den Menschen erst zum Menschen. Aber in der Politik dürfen sie nie die Oberhand über den Verstand erlangen. Verantwortung vor Gesinnung - auf Max Weber geht das zurück. Man dürfe, schrieb Weber in seiner "Politik als Beruf", Politik nicht mit dem Kampf ums eigene Seelenheil verwechseln. Und: Keine Ethik der Welt komme "um die Tatsache herum, dass die Erreichung 'guter' Zwecke bedenkliche oder mindestens gefährliche Mittel und die Möglichkeit oder auch die Wahrscheinlichkeit übler Nebenerfolge mit in Kauf nimmt".

Eben das passiert aber gerade vielen in Politik und Publizistik. Sie lassen sich von Gefühlen übermannen und fürs eigene Seelenheil zu unbedachten Äußerungen mit gefährlichen Folgen hinreißen. Wenn das dem ukrainischen Präsidenten passiert, und es passiert Wolodymyr Selenkskyj regelmäßig, dann sieht man darüber meistens hinweg, weil man weiß, in welcher Lage er und sein Land sich befinden.

Wladimir Klitschko als der bessere Diplomat

Die Ausladung des deutschen Bundespräsidenten war dennoch ein massiver Fehler im Affekt - ebenso wie die Dutzendfachen Entgleisungen und Unflätigkeiten des ukrainischen Botschafters in Berlin. Andrij Melnyk hat seinen Weber nicht gelesen - oder vergessen - und am Ende seinen Beruf verfehlt, wenn ein Ex-Profi-Boxer wie Wladimir Klitschko sich als der weitaus bessere Diplomat erweist. Vielleicht sollte er es mal mit Boxen versuchen.

Den deutschen Bundeskanzler hat Melnyk wiederholt für dessen Kühle attackiert. Man hätte ebenso gut in eine Wand hineinsprechen können, hat er nach einem Gespräch mit Olaf Scholz gesagt. Melnyk tut dem Kanzler unrecht. Scholz hat Weber gelesen und beherzigt. Er lässt sich nicht von Gefühlen hinfort tragen wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit ihrer Quasi-Zusage eines Blitz-Beitritts der Ukraine in die Europäische Union noch im Laufe dieses Sommers.

"Mehr Fischer, weniger Trittin", hatte sich einst ein Bundeskanzler gewünscht, der gerade alle Verdienste seiner Amtszeit verspielt. Vorher hatte sich Gerhard Schröder seinerzeit über einen unflätigen Gefühlsausbruch Jürgen Trittins auf einer Bahnfahrt gegenüber einem Mitreisenden geärgert und dem grünen Hitzkopf Außenminister Joschka Fischer als besonnenen Counterpart gegenübergestellt.

Mehr Scholz, weniger von der Leyen, mehr Klitschko, weniger Melnyk, mehr Verstand, weniger Gefühl. Mehr Besonnenheit, weniger Affekt. Das wünschte man sich heute. Es geht um weit mehr als die Pöbelei eines Ministers in einem Zugabteil. Es geht darum, einen Dritten Weltkrieg abzuwenden, von dem die Welt in diesen Ostertagen nur wenige Zentimeter entfernt ist.

Anmerkung der Redaktion: Liebe Leserin, lieber Leser, die Trennung von Meinung und Information ist uns besonders wichtig. Meinungsbeiträge wie dieser Kommentar geben die persönliche Sicht der Autorin / des Autors wieder. Kommentare können und sollen eine klare Position beziehen. Sie können Zustimmung oder Widerspruch auslösen und auf diese Weise zur Diskussion anregen. Damit unterscheiden sich Kommentare bewusst von Berichten, die über einen Sachverhalt informieren und unterschiedliche Blickwinkel möglichst ausgewogen darstellen sollen.

