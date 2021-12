Stand: 17.12.2021 17:08 Uhr Kommentar: Deutschlands neue Außenministerin nicht unterschätzen

Annalena Baerbock ist Deutschlands neue Außenministerin. Die erste Frau in diesem Amt wird von vielen sehr kritisch beobachtet, hat mit ihrem Bekenntnis zu einer werteorientierten Außenpolitik aber auch schon ein klares Zeichen gesetzt.

Der NDR Info Wochenkommentar "Die Meinung" von Hendrik Brandt, Chefredakteur der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung"

Im Grunde ist es ja gut, dass wir unseren Altkanzler haben. Also, den aus Hannover. Wenn Gerhard Schröder nicht jüngst im Fernsehen noch 'Halt!' gerufen hätte, wäre unsere neue Außenministerin womöglich mit Illusionen von Freiheit, Frieden und Feminismus einfach so hinaus in die Welt gestolpert. Deutschland, so gemahnte der Kanzler a.D., brauche auch aus ökonomischen Gründen nun mal gute Beziehungen etwa zu China oder Russland. Da könne man nicht nach dem Motto verfahren "Am grünen Wesen soll die Welt genesen".

Grüße aus der alten Zeit

Achja. Im Ernst: Annalena Baerbock wird diese beachtlich indezenten Hinweise von der Besuchertribüne als das einstufen, was sie auch sind: Grüße aus der alten Zeit. Wenn sie Derlei überhaupt mitbekommen hat im Trubel der ersten Arbeitswoche als Außenministerin - irgendwo zwischen Paris, Brüssel, Warschau, Liverpool, Stockholm und wieder Brüssel. Geburtstag hatte sie zwischendrin auch noch.

Allerdings verbirgt sich hinter den Warnungen eine Frage, die nicht nur den Altkanzler in diesen Tagen umtreibt: Kann die das? Ist die erste grüne Außenministerin in diesen Zeiten die richtige Repräsentantin der Nation auf internationalem Parkett? Und was ist, wenn es wirklich ernst wird - mit Wladimir Putin, Xi Jinping oder anderen Despoten?

Diese Fragen sind erstmal berechtigt. Die Grünen haben seit 2005, als Joschka Fischer das Auswärtige Amt in Berlin verlassen musste, kaum mehr eine Bindung an operative Außenpolitik gehabt. Zudem ist eine neue Generation in der Partei am Ruder. Mit dem Wechsel scheinen manche Entwicklungen in Vergessenheit geraten zu sein, die die Grünen in den sieben Jahren unter eben jenem Gerhard Schröder beim Blick auf die Welt hinter sich gebracht hatten.

Die Welt ein Stück zum Guten wandeln

Da ging es etwa um den Bundeswehreinsatz auf dem Balkan, der Fischer die legendäre Farbbeutelattacke auf dem eigenen Parteitag eintrug. Um die Bekämpfung des islamistischen Terrors. Und nicht zuletzt um viele kleine Kompromisse genau dort, wo Haltung auf Notwendigkeit und deutsche Politik auf internationale Wirklichkeit traf.

Baerbock und ihr neues Team an der Spitze des stolzesten aller Bundesministerien setzen da auch im Koalitionsvertrag weiter vorn an. Betonen etwa ihr Eintreten für das westliche Verständnis von Menschenrechten, fordern harte Worte gegen Diktaturen aller Farben und Formen. Sie wollen die Welt, generell gesprochen, ein Stück zum Guten wandeln. Was sollte dagegen in der Theorie auch zu sagen sein? Wie steil ihre Lernkurven in der Praxis werden müssen und wie viel von der alten Zeit womöglich doch in der neuen steckt, ist hingegen noch nicht ausgemacht.

Diplomatie oder Rücksicht?

Einen winzigen Vorgeschmack wird Ministern Baerbock in Warschau bekommen haben, wo Amtskollege Rau ihr öffentlich über peinlich lange Minuten sinngemäß erklärte, dass Deutschland und die EU sich schon der Geschichte wegen aus innerpolnischen Entwicklungen besser heraushalten sollten. Auch, wenn sie nicht mit EU-Recht vereinbar sind. Baerbock blieb höflich - und auch ein wenig im Ungefähren. Wenig später fiel ihre Reaktion auf das Urteil gegen einen russischen Auftragsmörder in Berlin ebenfalls eher dezent aus. War das noch Diplomatie oder schon Rücksicht?

Zu Hause in der Koalition kommen die Querschüsse schließlich auch nicht nur vom sozialdemokratischen Altenteil, sondern aus der aktiven SPD-Riege. Fraktionschef Rolf Mützenich, ein im Grunde sehr höflicher Mensch, ließ wissen, dass die deutsche Außenpolitik "insbesondere im Kanzleramt" gesteuert werde. Und der neue Kanzler sprach von "gemeinsamer Gestaltung", was wohl auch nicht viel anderes heißen soll. Das wird alles nicht einfach.

Annalena Baerbock lernt schnell und kann harte Entscheidungen fällen

Wer aber Annalena Baerbock bei alledem unterschätzt, ihr ein "Bullerbü"-Weltbild vorwirft und sie an vermeintlicher Naivität scheitern sehen will, hat weder sie noch ihr Politikverständnis richtig wahrgenommen. Sicher, die neue Ministerin hat sich im Wahlkampf mit der Kanzlerkandidatur überhoben. Und muss absurderweise auch 2021 noch gegen einen Frauen-Malus kämpfen. Aber: Sie lernt rasch, kann harte Entscheidungen fällen - und weiß vor allem, wann man Konflikte deeskalieren und wann man sie einfach auch aushalten muss. Wer das nicht glaubt, kann ja mal Robert Habeck fragen. Der Kanzler wird mit ihr rechnen müssen.

Und das ist nun erst einmal gut so. Deutschland und Europa stehen vor gewaltigen außenpolitischen Herausforderungen - von der Ukraine über die EU-Grenzen bis zur Energie- und Klimapolitik. Vom Verhältnis zu China, das über kurz oder lang schwerwiegende Entscheidungen nötig machen wird, ganz zu schweigen. Unser Land wird da Positionen beziehen und durchstehen müssen. Dass hierbei eine neue, grüne Außenministerin einen Beitrag leistet, muss kein Schaden sein. Jeder neue Blick, jeder veränderte Ton ist auch eine Chance. Warten wir ab, ob sie genutzt wird.

