Stand: 12.10.2020 12:55 Uhr NDR Info sendet auch 2020 den "Gruß an Bord"

Was wäre der Heiligabend ohne die NDR Info Sendung "Gruß an Bord"? Es ist eine lange Tradition des Norddeutschen Rundfunks, die Seeleute auf Schiffen in aller Welt zu Weihnachten zu grüßen.

Auch 2019 hat der NDR die Botschaften von Angehörigen und Freunden an Offiziere und Mannschaften übermittelt, die zu Weihnachten nicht zu Hause sein konnten. Die knapp dreistündige Radiosendung von NDR Info, die im Advent in Leer und Hamburg aufzeichnet und an Heiligabend ausgestrahlt wurde, können Sie auf dieser Seite nachhören. Im Mitschnitt der "Gruß an Bord"-Sendung fehlen aus lizenzrechtlichen Gründen leider große Teile des Musikprogramms. Wir bitten dafür um Verständnis.

Nach der Sendung ist vor der Sendung

Auch im kommenden Jahr werden zu Weihnachten wieder "Grüße an Bord" gehen. Der NDR wird auf dieser Seite rechtzeitig über die Termine für die Veranstaltungen in Leer und Hamburg informieren.

Wenn Sie Fragen zur Sendung haben, schreiben Sie bitte eine Mail an gruss-an-bord@ndr.de oder per Post an: NDR Info, Redaktion "Gruß an Bord", Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg.

AUDIO: "Gruß an Bord" - Frohes Fest allen Seeleuten (130 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Gruß an Bord | 24.12.2020 | 20:05 Uhr