Museumshafen Oevelgönne: Schwimmendes Besucherzentrum eröffnet Stand: 22.11.2024 14:36 Uhr Nach neun Monaten Bauzeit ist im Hamburger Museumshafen Oevelgönne am Freitag ein neues Besucherzentrum eröffnet worden. Das Gebäude schwimmt auf einem Ponton und dient künftig als zentraler Anlaufpunkt für alle Besucherinnen und Besucher des Museumshafens.

Die Idee des Besucherzentrums habe man bereits seit mehr als zehn Jahren vorangetrieben, betonte Björn Nicolaisen Geschäftsführer des Trägervereins des Museumshafens. Er sagte: "Das neue Haus schafft hoffentlich eine Verbindung zwischen den Menschen, die sich für die schwimmenden Denkmäler unserer Stadt einsetzen."

Zweistöckiges Gebäude auf Ponton

Der auf "Lieger" getaufte Ponton trägt ein zweistöckiges Gebäude mit etwa 150 Quadratmetern Fläche und liegt direkt am Fähranleger. In einem Besucherraum wird dort künftig über die im Hafen beheimateten historischen Schiffstypen und die Arbeit des Vereins informiert. Die Architektur des Neubaus sei traditionellen Hafenliegern nachempfunden, die etwa als Werkstätten oder Lagerräume genutzt worden seien, erklärte der Museumshafen. Gebaut wurde das neue Besucherzentrum in Harburg. Im September wurde es von einem Schlepperverband über die Elbe nach Oevelgönne gezogen.

Kosten in Höhe von zwei Millionen Euro

Die Kosten in Höhe von zwei Millionen Euro wurden durch Fördermittel des Senats, der Bürgerschaft und der Bundesregierung sowie durch private Spenden finanziert. Neben den besichtigenden Besucherinnen und Besuchern sollen auch weitere Gäste profitieren. Für die Besatzungen von Gastschiffen ist der Neubau mit sanitären Einrichtungen inklusive einer Dusche ausgestattet.

