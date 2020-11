Stand: 03.11.2020 12:40 Uhr Gruß an Bord 2020

Was wäre der Heiligabend ohne die NDR Info Sendung "Gruß an Bord"? Es ist eine lange Tradition des Norddeutschen Rundfunks, die Seeleute auf Schiffen in aller Welt zu Weihnachten zu grüßen.

Trotz der Corona-Pandemie wird der NDR auch in diesem Jahr die Botschaften von Angehörigen, Freundinnen und Freunden an Offiziere und Mannschaften übermitteln, die zu Weihnachten nicht zu Hause sein können.

Allerdings kann die Sendung nicht wie gewohnt mit Live-Publikum in Leer und Hamburg aufgezeichnet werden. Daher bittet die Redaktion, Grüße per Mail oder Audiobotschaft an gruss-an-bord@ndr.de zu schicken. Briefe und Postkarten bitte an: NDR Info, Redaktion "Gruß an Bord", Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg.

Seit 1953 sendet der NDR die Traditionssendung "Gruß an Bord".

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Gruß an Bord | 24.12.2020 | 20:05 Uhr