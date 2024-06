Wiederaufbau im Angriffskrieg - Wie geht es weiter mit der Ukraine?

Livestream hier ab 13.06.2024 20:15 Uhr Jetzt live

Während Russland die Infrastruktur beschießt, wird in Berlin der Wiederaufbau beraten. Wie kann eine Zukunft der Ukraine aussehen? Unser Thema bei Mitreden! Deutschland diskutiert. Donnerstag um 20.15 Uhr.

Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Rebecca Barth

ARD-Korrespondentin imHörfunkstudio Kiew

Anna Engelke

NDR-Politikredakteurin, Podcast-Host NDR Info Streitkräfte & Strategien

Prof. Gerhard Mangott

österreichischer Politikwissenschaftler, spezialisiert auf Internationale Beziehungen und Sicherheitsforschung im post-sowjetischen Raum, Universität Innsbruck

Mehr Unterstützung für die Ukraine?

Im Bundestag hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gerade noch einmal emotional für Unterstützung geworben: "Es ist unser gemeinsames Interesse, dass Putin diesen Krieg verliert", sagte er vor den Abgeordneten. Aber wie kann das gelingen? Der russische Angriffskrieg dauert nun schon weit über zwei Jahre. Zehntausende Soldaten und auch Zivilisten sind getötet worden. Millionen Menschen haben ihre ukrainische Heimat verlassen und Zuflucht in anderen Ländern gesucht. Russland hält etwa ein Fünftel der Ukraine besetzt. Und das besetzte Land ist auch wirtschaftlich hart getroffen. Schäden in Höhe von schätzungsweise 446 Milliarden Euro haben die russischen Angriffe bereits angerichtet. Im Fokus ist dabei auch die zivile Infrastruktur: Kraftwerke, Leitungsnetze, Verkehrswege.

Wie kann die Ukraine wieder aufgebaut werden?

Parallel zum Kriegsgeschehen in der Ukraine sind in Berlin Vorbereitungen für den Wiederaufbau im Gange. Eine Konferenz, an der auch Selenskyj teilnimmt, soll eine Vernetzung von Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und internationalen Organisationen ermöglichen. Je weniger zerstört sei, desto weniger müsse aufgebaut werden, so die Haltung der Ukraine. "Luftverteidigung ist die Antwort auf alles" - damit untermauerte Selenskyj die Forderung nach mehr Unterstützung.

Was kann der Westen tun - und wird es ausreichen?

Ist das eine realistische Forderung? Wie lange wird der Krieg noch dauern, welche Perspektiven kann es geben? Ist Frieden jemals möglich? Kann es überhaupt eine Verhandlungslösung geben, die nicht in Wahrheit einen Sieg Putins bedeutet? Was kann der Westen tun und was möchte er tun? Welche Waffen werden benötigt, und welche geliefert? Die Antworten der Partner fallen unterschiedlich aus. Nach weit über zwei Jahren Krieg bröckelt auch die Solidarität der Menschen, so kann man zumindest in Teilen die jüngsten EU-Wahlergebnisse lesen.

Was meinen Sie?

Über all das möchten wir mit Ihnen sprechen. Wie blicken Sie auf den Krieg in der Ukraine? Wie schätzen Sie die westliche Unterstützung ein? Ist es zu viel oder noch viel zu wenig? Wünschen Sie sich Frieden oder halten Sie diese Idee momentan für naiv?