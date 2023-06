Hitze, anhaltende Trockenheit, ausgezehrte Böden – der Norden bekommt die Auswirkungen des Wetters gerade mit voller Wucht zu spüren. Die großen Waldbrände bei Lübtheen und Hagenow sind nur die jüngsten Beispiele, beinahe überall im Norden ist die Trockenheit inzwischen eine Belastung und reale Gefahr. Was können wir dagegen tun? Wie passen wir uns der Trockenheit an? Wie kann jeder den Umgang mit Wasser hinterfragen?

Der Norden hält gerade den Atem an - vor allem mit Blick auf die riesigen Feuer in Mecklenburg-Vorpommern. Das Ausmaß der Waldbrände bei Lübtheen und Hagenow hat Einsatzkräfte, Politik und viele Anwohner vor ungeahnte Herausforderungen gestellt. In der Woche zuvor wurde die Region rund um den Harz aufgeschreckt: Der Sommer noch gar nicht richtig da und schon gab es den ersten größeren Waldbrand am Brocken. Ein Großeinsatz der Feuerwehr konnte den Brand löschen; geblieben ist auch hier die bange Frage: War das "nur" ein Vorgeschmack darauf, was in den kommenden Wochen bevorsteht? Wie sind Feuerwehr und Einsatzkräfte vorbereitet? Welche Lehren wurden aus der gestiegenen Zahl der Bränden der vergangenen Jahre gezogen?

Wasser als Mangelware? Brauchen wir einen Bewusstseinswandel?

Die allermeisten Brände werden nach wir vor von Menschen ausgelöst, ob gewollt oder fahrlässig. Wie gelingt uns endlich ein erhöhtes Risikobewusstsein? Denn die Gefahr wird immer größer: Das Umweltbundesamt sagt für die kommenden Jahrzehnte eins stetig steigendes Waldbrandrisiko für Deutschland voraus.

Auch Wasser wird kostbarer - Landwirte spüren das schon seit Jahren. Nun zeigt der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums selbst für das wassergeprägten Schleswig-Holstein eine "ungewöhnliche" Trockenheit an – manche Orte seien schon jetzt so trocken wie im Hochsommer. Was bedeutet das für den eigenen Garten und so manches Hobby – müssen wir uns umstellen? Heißt es nun auch bei uns: unbedingt Wasser sparen, bitte!

NDR Info Moderatorin Jessica Chmurabegrüßt als Gäste:

Dr. Jan-Niclas Gesenhues

umweltpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Leiter AG Umwelt, Naturschutz, Verbraucherschutz

Dr. Manfred Leberecht

Vizepräsident des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern

Prof. Dr. Jana Sillmann

Geoökologin, Professur für Klimastatistik und Klimaextreme, Universität Hamburg