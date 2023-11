UN-Klimakonferenz: Was bringt persönlicher Verzicht für das Klima?

UN-Klimakonferenz: Was bringt persönlicher Verzicht für das Klima?

Die Erde steuert auf bis zu 2,9 Grad Erhitzung zu. Das zeigt ein UN-Bericht. Das bedeutet: Wenn sich nichts ändert, müssen wir uns auf eine gefährliche Erderwärmung bis zum Jahr 2100 einstellen. Was kann die internationale Gemeinschaft bei der Klimakonferenz in Dubai tun, um das zu verhindern? Und was kann jeder Einzelne dazu beitragen?

Essen Sie weniger Fleisch fürs Klima? Fliegen Sie noch? Haben Sie Ihr Auto abgeschafft? Viele Menschen fragen sich im Zuge der Klimakrise: Wie viel kann ich als Einzelner oder als Einzelne zum Klimaschutz beitragen?

Macht es einen Unterschied?

Die einen sagen: Es macht für das große Ganze kaum einen Unterschied, ob ich persönlich weniger Fleisch esse oder weniger Auto fahre. Die Politik muss die richtigen Weichen stellen. Andere hinterfragen und ändern ihr eigenes Verhalten: Sie verzichten auf Urlaubsflüge, fahren Fahrrad und ernähren sich vegan.

"Weichen jahrzehntelang nicht richtig gestellt"

Mit diesen und ähnlichen Fragen setzt sich die Hamburger Soziologin Anita Engels auseinander. Im NDR Info Podcast "Mission Klima - Lösungen für die Krise" sagte sie: "Es geht gar nicht so sehr um mein eigenes Konsumverhalten. Vielmehr muss ich mich sehr viel stärker als politischer Mensch mit dem Klimaschutz auseinandersetzen" Das Klimaproblem sei nur so groß, weil wir es jahrzehntelang versäumt hätten, die Weichen richtig zu stellen. Deswegen sei es jetzt besonders eilig.

Was kann die 28. Klimakonferenz (COP 28) bewirken?

Der Handlungsdruck ist groß. Ab Donnerstag kommen Politikerinnen und Politiker aus 200 Staaten zur Klimakonferenz in Dubai (COP 28) zusammen. Dort soll unter anderem ein ehrgeiziges Ziel für den Ausbau erneuerbarer Energien vereinbart werden. Bei der Klimakonferenz 2015 in Paris hatte die internationale Staatengemeinschaft sich auf das 1,5-Grad-Ziel verständigt, um eine Klimakatastrophe abzuwenden. Nun ist das damals gesteckte Ziel in weite Ferne gerückt.

Wie blicken Sie auf die Klimakonferenz? Was erwarten Sie von der Politik? Ändern Sie auch ihr eigenes Verhalten? Und wenn ja, wie?

NDR Info Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Prof. Dr. Anita Engels

Soziologin und Klimaforscherin, Universität Hamburg

Lea-Maria Rhein

Aktivistin und Sprecherin der Klimaprotest-Organisation "Letzte Generation"