Steigende Flüchtlingszahlen - Kippt die Stimmung in der Bevölkerung?

Flüchtlingsunterkünfte sind voll, Ehrenamtliche am Limit und die Kommunen schlagen Alarm - doch täglich kommen neue Flüchtende nach Deutschland. In der Bevölkerung wächst die Skepsis, das zeigen aktuelle Umfragen. Was muss sich ändern?

Über Migrationspolitik wird seit Jahren heftig gestritten. Doch jetzt spitzt sich die Debatte zu. Die Zahl der Asylanträge steigt. Aus Ländern und Kommunen kamen zuletzt zunehmende Warnungen vor einer Überlastung. Auch viele Ehrenamtliche sagen: "Wir können nicht mehr."

Der ARD-Deutschlandtrend (September 2023) zeigt: Immer mehr Menschen in Deutschland sind skeptisch gegenüber Zuwanderung. In der Umfrage gaben 64 Prozent an, mit Zuwanderung eher Nachteile zu verbinden. Im Mai waren es noch 54 Prozent. Lediglich jeder Vierte sagte, Deutschland habe durch Zuwanderung eher Vorteile. Ebenfalls 64 Prozent der Befragten sprachen sich dafür aus, dass Deutschland weniger Geflüchtete aufnehmen soll.

Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Bayern und Hessen spiegeln die Sorgen der Menschen. Die AfD verzeichnete in beiden Ländern Zugewinne. Den Grund sehen Experten in den weiter steigenden Flüchtlingszahlen. Die hohe Zahl von Asylbewerbern besorgt mehr als die Hälfte der Wählerinnen und Wählern in den Bundesländern. Wie verändert sich die Stimmung in Deutschland? Was macht es mit Menschen, wenn sie das Gefühl haben, dass die Unterbringung und die Integration von Geflüchteten nicht mehr gelingt? Was muss die Politik jetzt tun?

