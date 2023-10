Migration: Sorgen und Kritik an Landesregierungen groß Stand: 12.10.2023 06:35 Uhr Gut zwei Drittel der Teilnehmenden an einer #NDRfragt-Umfrage machen sich Sorgen, dass derzeit zu viele Migranten nach Deutschland kommen. Viele fühlen sich von ihren Landesregierungen nicht ernst genommen.

von Sabine Leipertz, Patrick Reichelt

In Deutschland sind im ersten Halbjahr so viele Asylanträge gestellt worden wie seit sieben Jahren nicht. Bundesweit klagen Kommunen, dass sie an ihre Belastungsgrenzen stoßen und keine Menschen mehr aufnehmen können. Derweil debattiert die Politik über schärfere Grenzkontrollen, auf EU-Ebene wird wochenlang um eine neue Asyl-Krisenverordnung gestritten.

Wie stehen die Norddeutschen der #NDRfragt-Community zum Thema Migration? Die Teilnehmenden der jüngsten Umfrage sind mehrheitlich besorgt, dass derzeit zu viele Geflüchtete kommen, und wünscht sich weniger davon. Gleichzeitig sind die Sichtweisen sehr unterschiedlich: Kriegsgeflüchteten und anders Verfolgten gegenüber ist die Mehrheit sehr offen. Auch sorgen sich Jüngere deutlich weniger als Ältere, und unter den Bundesländern gibt es spürbare Unterschiede. Und viele eint die Vorstellung, dass es mit mehr Integrationsmöglichkeiten besser liefe.

Alle Ergebnisse dieser nicht repräsentativen, aber gewichteten Umfrage gibt es als PDF zum Herunterladen.

Wie viele Menschen kommen aktuell nach Deutschland? Zwischen Januar und September 2023 stellten hierzulande laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 251.213 Menschen einen Antrag auf Asyl, die meisten aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Blickt man nur auf den Norden, wurden in Niedersachsen die meisten Asylanträge gestellt (22.800), gefolgt von Schleswig-Holstein (8.070), Hamburg (6.037) und Mecklenburg-Vorpommern (4.173).



Anders sieht es für Menschen aus der Ukraine aus: Sie müssen aufgrund des Kriegs in ihrem Land keine Anträge auf Asyl stellen und sind daher in der Asyl-Statistik nicht enthalten. Ende August 2023 hielten sich in Deutschland nach Eurostat-Angaben 1,175 Millionen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine auf.



Wie viele Geflüchtete dürfen bleiben?

Zwischen Januar und September 2023 hat das BAMF über 195.772 Asylanträge entschieden. 101.715 Personen wurde Schutz zugesprochen, was einer Gesamtschutzquote von 52 Prozent entspricht.

Aussagekräftiger ist allerdings die bereinigte Schutzquote. Denn viele Anträge werden ohne inhaltliche Prüfung entschieden. Das ist etwa der Fall, wenn ein Asylantrag zurückgezogen wurde oder ein anderes EU-Land zuständig ist. Zieht man von den bearbeiteten Fällen die "formellen Entscheidungen" ab, kommt man für die Zeit zwischen Januar und September auf eine bereinigte Schutzquote von 70 Prozent.

Geflüchteten wegen Krieg oder Verfolgung willkommen

Deckungsgleich mit dem ARD-DeutschlandTrend von Ende September finden 64 Prozent der #NDRfragt-Befragten, es sollten insgesamt weniger Geflüchtete aufgenommen werden. Dabei machen die Fluchtgründe einen deutlichen Unterschied: Gegenüber Menschen, die vor Krieg oder Verfolgung fliehen, herrscht generell Aufnahmebereitschaft. Nur eine Minderheit möchte von diesen Geflüchteten weniger aufnehmen. Die Mehrheit sagt, sie sollten weiterhin kommen dürfen – oder es dürften sogar mehr werden.

Fliehen Menschen aus wirtschaftlichen Gründen oder wegen des Klimawandels aus ihrer Heimat, votieren 77 Prozent der Befragten, weniger davon aufzunehmen. Dieser Meinung ist auch Community-Mitglied Björn aus Schleswig-Holstein.

"Jeder, der vor Krieg und Terror flüchtet, sollte in Deutschland uneingeschränkt willkommen sein. Ebenso diejenigen, die unserer Gesellschaft helfen können, den Fachkräftemangel zu reduzieren. Die Einwanderung von Wirtschaftsflüchtlingen sollte man jedoch reduzieren. Ebenso reduzieren sollte man aber auch die bürokratischen Hürden für Geflüchtete, um einen Job zu finden." #NDRfragt-Mitglied Björn (34) aus Schleswig-Holstein

#NDRfragt-Community: Weitere Meinungen zur Aufnahme von Geflüchteten #NDRfragt-Mitglied Hannah (37) aus Schleswig-Holstein:

"Es gibt viele Gründe für die Flucht: Krieg, Hunger, Religion, politische Verfolgung, Suche nach Schutz für Leib und Leben oder wirtschaftliche Gründe. [...] Niemand ist gerne auf der Flucht."

#NDRfragt-Mitglied Reinhard (68) aus Mecklenburg-Vorpommern:

"Es ist ein riesiger Unterschied, ob ich persönlich verfolgt werde oder ich ein besseres Leben will."

#NDRfragt-Mitglied Marcel (34) aus Niedersachsen:

"Krieg und Verfolgungen sind sehr schlimm für die betroffenen Menschen. Aber wir können nicht die ganze Welt auf unsere Kosten retten. [...] Es gibt noch so viele andere Länder auf der Welt, wo sie auch Schutz finden könnten. Außerdem treffen mittlerweile zu viele Kulturen in Deutschland aufeinander, was sich nicht mehr gut verträgt."

Jüngere machen sich weniger Sorgen

In der Altersgruppe unter 30 Jahren geben 45 Prozent der Umfrageteilnehmenden an, dass Deutschland weniger Geflüchtete aufnehmen sollte. Bei den Befragten über 30 Jahren sind es hingegen 70 Prozent. Während sich in dieser Altersgruppe knapp drei Viertel (72 Prozent) besorgt zeigen über die Zunahme an Migranten, machen sich unter den Jüngeren mehrheitlich (54 Prozent) keine Sorgen darüber. Viele sehen in ihnen auch Chancen. So wie die 23-jährige Madita aus Schleswig-Holstein:

"Auf einer rein menschlichen und moralischen Ebene gibt es für mich keine andere Wahl als Menschen, die in Not sind, zu helfen. Ein Krieg im eigenen Heimatland kann uns alle treffen, das sollten gerade wir Deutschen nur zu gut wissen. Und auf einer rein wirtschaftlichen und demografischen Ebene brauchen wir sogar langfristig Zuwanderung, da der Fachkräftemangel und das derzeitige Rentensystem uns sonst über den Kopf wächst." #NDRfragt-Mitglied Madita (23) aus Schleswig-Holstein

Auch glauben die jüngeren Befragten mit deutlicher Mehrheit (61 Prozent), dass man seine Meinung zum Thema Migration offen sagen kann. Bei den Älteren hingegen gibt es keine klare Mehrheit: 52 Prozent bestätigen, 47 Prozent verneinen das. Die Frage, ob Deutschland langfristig von Migration profitiert, bejahen die Jüngeren mit 61 Prozent mehrheitlich. Unter den älteren Befragten meint dies nur eine Minderheit (41 Prozent), 56 Prozent unter ihnen glauben das nicht.

Stimmen von #NDRfragt-Mitgliedern unter 30: #NDRfragt-Mitglied Lennard (24) aus Niedersachsen:

"Es gibt wenig bis fast gar keine Gründe sich Sorgen zu machen. Die größten Sorgen werden von den Parteien gegen Zuwanderung gemacht und sollen die Bevölkerung verärgern und verängstigen."

#NDRfragt-Mitglied Jannik (24) aus Niedersachsen:

"Ich denke ein 'reiches' Land wie Deutschland hat genug Kapazitäten, um viele Geflüchtete aufzunehmen. Es müssen nur Prioritäten anders gesetzt werden. Meiner Meinung nach fließt zu viel Geld in falsche Sektoren und deshalb bleibt nicht genug für den Umgang mit Geflüchteten."

#NDRfragt-Mitglied Hanna (26) aus Niedersachsen:

"Zuwanderung ist eine große Chance für Norddeutschland/Deutschland. Überall fehlen Azubis und Fachkräfte, die durch Menschen aus der ganzen Welt besetzt werden können. Ich freue mich auf mehr Vielfältigkeit, mehr Sprachen, mehr Austausch mit Geflüchteten und hoffe, dass diese riesige Welle von Ablehnung die geflüchteten Menschen nicht vertreibt und ihnen das Ankommen in einem sicheren Leben nicht erschwert." Das sagen #NDRfragt-Mitglieder ab 30: #NDRfragt-Mitglied Mandy (44) aus Mecklenburg-Vorpommern:

"Es kostet zu viel Geld. Geld, das in Schulen, Altenheimen und Pflegeeinrichtungen fehlt. [...] Es läuft doch gehörig was falsch. Warum kümmern wir uns nicht erst einmal um unsere Bürger? Wo soll das noch enden?"

#NDRfragt-Mitglied Ingold (72) aus Niedersachsen:

"Ich mache mir große Sorgen, da ich das Gefühl habe, dass die Integration nicht klappt. Nicht nur wenig Deutschkurse, sondern auch in den Kindergärten und Schulen. Es fehlt einfach Personal. Auch die Förderung bei der Ausbildung fordert mehr Unterstützung."

#NDRfragt-Mitglied Petra (71) aus Bremen:

"Es sind zu viele geworden! Die Menschen, die hier in Armut leben müssen, werden nicht genügend unterstützt, weil die Flüchtlinge und Ausländer, die sich zum größten Teil gar nicht integrieren wollen oder gar arbeiten wollen, Unsummen an Geldern verschlingen! [...] Es gibt Ausnahmen und die sind auch willkommen!"

#NDRfragt-Mitglied Helmut (69) aus Schleswig-Holstein:

"Es sind zu viele Geflüchtete, die hier angekommen sind. Das verbreitet Unruhe, weil sehr unterschiedliche Religionen aufeinandertreffen, die sich nicht mit der christlichen Religion vereinbaren lassen. Dadurch entstehen Konflikte und Auseinandersetzungen, die oftmals in körperlicher Gewalt enden."

Integration als Lösung

Zwar sorgen sich viele Befragte selbst wegen der Geflüchteten. Gleichzeitig machen sie sich teils intensive Gedanken darüber, wo Sorgen und Ängste in der Bevölkerung herkommen. Große Einigkeit besteht darin, dass Zugewanderte in Deutschland nicht ausreichende Möglichkeiten haben, sich zu integrieren. Das führe zu Problemen, dem gefühlten Kampf um ohnehin knappe Ressourcen wie preiswerte Wohnungen, und letztlich zu Ablehnung oder gar Hass bei dem Einhemischen - und nicht selten zu Perpektivlosigkeit oder gar Kriminalität auf Seiten der Geflüchteten:

"Durch schlechte Integration entstehen Reibungen, die Leute werden unzufriedener und schieben alle ihre Probleme auf die Geflüchteten. Die wenigen, gut verlaufenen Fälle werden kaum belichtet. Der Trend geht zu Konflikten, Kriminalität und Hass gegen Geflüchtet, was alles durch Aufklärung und Integration geregelt werden könnte." #NDRfragt-Mitglied Gideon (26) aus Niedersachsen

Anders ausgedrückt: Klappte die Integration besser, gebe es auch weniger Probleme auf allen Seiten. In der Verantwortung dafür sehen die Community-Mitglieder vor allem die Politik, die mehr Integrationsmaßnahemn umsetzen und Geld und Personal dafür bereitstellen müsse. Es sei durchaus möglich, Integration hinzukriegen, selbst unter schwierigen Bedingungen. Das beweise die deutsche Geschichte, sagt #NDRfragt-Mitglied Manfred aus Schleswig-Holstein:

"Die Integration Millionen Geflüchteter nach dem 2.Weltkrieg gelang nach grossen Ängsten der Einheimischen auch. Es bestanden gegenüber Pommern, Schlesiern und Ostpreußen gleiche Vorbehalte wie heute gegenüber Teilen der Zuwanderer, eine gemeinsame Verantwortung für z.B. den Krieg und seine Folgen gab es nicht." #NDRfragt-Mitglied Manfred (75) aus Schleswig-Holstein

Stimmen aus der #NDRfragt-Community zur Integration von Geflüchteten #NDRfragt-Mitglied Melanie (32) aus Niedersachsen:

"Wir müssen die Menschen schneller integrieren. Gebt ihnen eine Wohnung und eine Beschäftigung, eine Arbeit. Die Meisten kommen her, weil sie hier in Sicherheit sind und würden sehr gern arbeiten und so selbst für ihren Unterhalt sorgen."

#NDRfragt-Mitglied Beate (67) aus Niedersachsen:

"Die Kommunen sind bereits jetzt überlastet. Es gibt nicht genügend Mitarbeitende in den Verwaltungen, die sich um eine entsprechende Prüfung, Betreuung und vor allem Integration der Geflüchteten kümmern könnten. So entstehen Chaos, Hoffnungslosigkeit und Kriminalität."

#NDRfragt-Mitglied Martina (30) aus Mecklenburg-Vorpommern:

"Das auszuschöpfende Potenzial von Flüchtlingen wird durch die Politik gebremst. Eine schlechte Integrationspolitik und die mangelnde Bereitschaft öffentliche Stellen für Hilfe zu sorgen, führt zu einer unzureichenden Bildung und Fortbildung der Geflüchteten und deren Kindern."

#NDRfragt-Mitglied Ilka (32) aus Mecklenburg-Vorpommern:

"Ich denke nicht, dass die Flüchtlinge das Problem sind, sondern die mangelhaften Aufnahme- und Integrationsmöglichkeiten. Wir haben als wohlhabendes Land die ethische Pflicht, Hilfe zu leisten."

Politik: Kommunen unter hoher Belastung

Die Politik sieht die derzeitigen Geflüchteten-Zahlen vor allem für die Kommunen als Herausforderung. Seit drei bis vier Wochen erlebe Niedersachsen "einen sehr, sehr hohen Zulauf von Geflüchteten", sagte Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens Ende September. Inzwischen nehme das Land wöchentlich 1.300 bis 1.600 Neuankömmlinge auf. Angesichts der Zahlen komme man an eine Grenze, "wo wir nur noch über Unterbringung sprechen können, aber nicht mehr über Integration", so Behrens.

Ähnlich erklärte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther: "Eine ungesteuerte Einwanderung überfordert unsere Gesellschaft." Angaben seiner Regierung zufolge kommen aktuell täglich etwa 100 Geflüchtete nach Schleswig-Holstein. Man werde daher Armutsmigration begrenzen müssen, um die Kapazitäten auf diejenigen konzentrieren zu können, die wirklich verfolgt seien. Günther nannte dies einen grausamen Spagat.

Befragte: Politik nimmt Sorgen nicht ernst

Politikerinnen und Politikern präsentieren große Einigkeit, dass schnell Lösungen zum Umgang mit den Schutzsuchenden gefunden werden müssen. Doch wie nehmen die Umfrageteilnehmenden die Politik wahr? Für viele geht sie an der Bevölkerung vorbei: Drei Viertel (76 Prozent) der Befragten, die sich aufgrund der Geflüchtetenzahlen Sorgen machen, sind der Meinung, dass die Landesregierung ihre Sorgen nicht ernst nimmt.

"Ich habe nicht das Gefühl, dass die Landes- und Bundesregierung es schaffen, diese Menschen geordnet unterzubringen, geschweige denn, überhaupt eine aktuelle Übersicht der Zahlen zu besitzen. Die Sorgen der Einwohner, meine Sorgen inbegriffen, werden anscheinend nicht wahrgenommen, bzw. noch nicht einmal ernsthaft diskutiert." #NDRfragt-Mitglied Malte (40) aus Schleswig-Holstein

Gleichzeitig bemängeln viele, dass die Politik sich nicht ausreichend um ohnehin drängende Probleme kümmere, die die Migration nun verstärke. So fürchten beispielsweise 61 Prozent, dass es in ihrer Region wegen der Geflüchteten bald nicht mehr ausreichend bezahlbaren Wohnraum mehr geben könnte. Dabei sei das Problem der Wohnungsknappheit an sich nicht durch die Migration verursacht, meinen manche. Aber es führe nun zur Konkurrenz zwischen Einheimischen und Zuwanderern.

"Die Probleme, bezahlbaren Wohnraum zu finden, liegen in den Versäumnissen der Politik und der Investoren der letzten Jahre/Jahrzehnte begründet, bezahlbare Wohnungen zu bauen bzw. zu erhalten. Dazu kommen Inflation, Krieg in der Ukraine und "die Gier" der Eigentümer, noch mehr Geld mit Immobilien zu verdienen." #NDRfragt-Mitglied Ulrike (64) aus Schleswig-Holstein

Kritik aus der #NDRfragt-Community an der Politik #NDRfragt-Mitglied Claus (61) aus Schleswig-Holstein:

"Der soziale Wohnungsbau wurde jahrelang vernachlässigt und Genossenschaften privatisiert. Gleichzeitig wurde prekäre Beschäftigung "gefördert", was zu Altersarmut führt. Es fehlt billiger Wohnraum, um den Einheimische und Flüchtlinge konkurrieren."

#NDRfragt-Mitglied Hannsjörg (81) aus Hamburg:

"Leider werden in der Politik zu sehr kurzfristige Maßnahmen diskutiert, anstatt langfristige Konzepte zu erarbeiten, in denen Geflüchtete nach ihrem Status, Arbeitsfähigkeit und Lernfähigkeit der Sprache und Integration beurteilt und eingegliedert werden können."

#NDRfragt-Mitglied Marco (57) aus Mecklenburg-Vorpommern:

"Wir haben eine Asyl- und Migrationspolitik wie vor 20 Jahren. Die Welt hat sich aber verändert und Politik muss diese Veränderungen aufnehmen und sich anpassen. Damit ist nicht gemeint, seine Überzeugungen, Solidarität, Hilfe zu ändern. Aber auf neue Probleme muss man neu reagieren."

#NDRfragt-Mitglied Marlene (18) aus Hamburg:

"Die Politik, die Grenzen schließt und Menschen in "Wir" und "die Anderen" einteilt, ist angstgetrieben und überholt. Dieses Narrativ ist geprägt von Unwahrheiten und Widersprüchen und nicht zukunftsfähig."

#NDRfragt-Mitglied Ina (52) aus Niedersachsen:

"Es gibt viele tolle Projekte, um den Flüchtlingen das Leben in der Fremde zu erleichtern. Leider werden diese von der Politik nicht beachtet und mit Füßen getreten, indem auch noch die Gelder gekürzt werden."

Welcher Partei wird gute Migrationspolitik zugetraut?

Grenzkontrollen sind ein Punkt, der immer wieder auf der politischen Agenda steht und auch von Bürgerinnen und Bürgern diskutiert wird. Gut zwei Drittel der #NDRfragt-Mitglieder sind dafür (69 Prozent), beispielsweise an den Grenzen zu Polen und Tschechien wieder stationäre Kontrollen einzurichten, gut ein Viertel befürwortet das nicht (28 Prozent). Bei der Frage, welcher Partei sie am ehesten eine gute Flüchtlings- und Einwanderungspolitik zutrauen, driften die Befragten nicht so weit auseinander. Mit jeweils 16 Prozent sind CDU/CSU und die AfD gleichauf. Die SPD kommt auf 15 Prozent, die Grünen auf 13 Prozent.

Das Alter der Befragten spielt eine große Rolle bei der Bewertung der Parteien: Während die unter 30-Jährigen zu 22 Prozent ein positives Zutrauen in die Grünen haben, sind es bei den älteren nur zwölf Prozent. In dieser Altersgruppe führen mit 18 Prozent CDU und CSU, die bei den Jüngeren nur mit neun Prozent abschneiden.

Der Blick auf die einzelnen Nordländer zeigt für Niedersachsen und Schleswig-Holstein ein ähnliches Bild. In Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern unterscheiden sich die Meinungen jedoch stark. Während die Befragten in Mecklenburg-Vorpommern zu 26 Prozent der AfD eine gute Migrationspolitik zutrauen, sind es in Hamburg nur neun Prozent. Umgekehrt halten die Hamburger zu 20 Prozent die Grünen für fähig, die Probleme der zunehmenden Einwanderung zu lösen, in Mecklenburg-Vorpommern sind es hingegen nur sieben Prozent.

Über diese Befragung Die Antworten stammen aus der Umfrage "Wie viel Zuwanderung?", an der 18.337 Norddeutsche teilgenommen haben.

Für die Ergebnisse wurden Antworten ausgewertet, die vom 27. September 2023 bis zum 4. Oktober 2023 um 9 Uhr abgegeben wurden. An den Umfragen von #NDRfragt nehmen Menschen aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen teil. Die Umfragen werden online ausgefüllt.



Die Ergebnisse der Befragung sind nicht repräsentativ. Wir haben sie allerdings nach den statistischen Merkmalen Alter, Geschlecht, Bundesland und Schulabschluss gewichtet. Das heißt: Antworten von Bevölkerungsgruppen, die unter den Befragten seltener vertreten sind als in der norddeutschen Bevölkerung, fließen stärker gewichtet in die Umfrage-Ergebnisse ein. Und die Antworten von in der Befragung überrepräsentierten Gruppen werden schwächer gewichtet. Insgesamt verteilen sich die Antworten dann am Ende eher so, wie es der tatsächlichen Verteilung der Bevölkerungsgruppen in Norddeutschland entspricht.

Wachsende #NDRfragt-Community mit mehr als 32.000 Norddeutschen

Die Community #NDRfragt gibt es seit Ende Oktober 2022. Mittlerweile haben sich mehr als 32.000 Norddeutsche angemeldet. #NDRfragt ist das Meinungsbarometer für den Norden. Wer noch nicht dabei ist, aber mitmachen will, kann sich registrieren und an den Umfragen teilnehmen. Mitglied kann werden, wer in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg oder Bremen wohnt und mindestens 16 Jahre alt ist.

